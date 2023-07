Iván Name arremete contra el ministro Luis Fernando Velasco: “es un líder tradicional derrotado desde hace años”

Solo ha pasado un día desde la elección de las mesas directivas del Congreso y el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, ya tiene una pelea política con el presidente del Senado, Iván Name.

Como Velasco fue derrotado en el Senado y no logró que Angélica Lozano fuera elegida, este viernes publicó un video donde señaló que el triunfo de Name obedeció a que “tuvo la inteligencia de armar una coalición de líderes tradicionales de la política colombiana que, evidentemente, tienen una fuerza específica en el Senado de la República, y esa coalición lo llevó a un triunfo que nosotros reconocemos y, por supuesto, respetamos”.

Sin embargo, las declaraciones del jefe de la cartera política no fueron bien recibidas por Name por lo que desde ya quedó planteado un enfrentamiento político entre él y Velasco.

“Sí, a mí me eligieron también jefes políticos que llevan una trayectoria y una presencia. Faltó él, que es un líder tradicional derrotado desde hace años, que no pudo permanecer en el Congreso y que lo adoptaron en el Gobierno, así que seguramente sí, entre muchos líderes tradicionales en el Parlamento, me eligieron. Velasco, que llevaba como 30 años y que después tuvo que salir, seguramente hubiera estado entre los primeros”, indicó.

Iván Name muestra consideración hacia el Gobierno de Gustavo Petro. “El presidente puede esperar de mí cordialidad, aprecio, respeto y garantías”, dijo. | Foto: esteban vega la-rotta-semana

Name aclaró que no tiene ningún problema con el Gobierno Petro, pero que no puede permitir que el ministro Velasco cuestione las votaciones en el Congreso de la República porque para eso existe la separación de poderes.

“No tengo ninguna diferencia con el Gobierno y yo no metí en problemas con el ministro del Interior, él se metió en problemas conmigo que es distinto. Pero ha sido mi compañero en el Senado y amigo y ojalá que no pase de ser un buen senador que fue, a un mal ministro”, sostuvo.

Ministro del Interior Luis Fernando Velasco Foto Guillermo Torres Reina / Semana | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Así mismo, aclaró que no representa a la oposición y que su elección fue democrática, por lo que dará garantías a todos los sectores que tienen una curul en el Legislativo. “Aquí no hay coalición, ni de Gobierno, ni de oposición, aquí no existen las coaliciones hoy porque las acabó el presidente de Colombia, él mismo liquidó la coalición, aquí no existe coalición de oposición, ni yo la represento, como tampoco existe una coalición de gobierno que tampoco represento, el Senado de Colombia eligió libre a su presidente”, manifestó.

Finalmente, indicó que la próxima semana buscará una reunión con el presidente Gustavo Petro para hablar sobre la agenda legislativa, pero reiteró que todas las reformas que se presenten seguramente serán modificadas porque nada se aprobará como lo pretende el Ejecutivo. Así mismo tendrá reuniones con los vicepresidentes de la corporación para definir la hoja de ruta con la que se trabajará en esta legislatura.

Presidente Gustavo Petro en la instalación del Congreso de la República acto protocolario que dio inicio formal a una segunda legislatura panorámica Congreso en pleno Bogota 20 de julio del 2023 Foto Guillermo Torres Reina / Semana | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Iván Name no es petrista, tampoco antipetrista. Y aunque no respaldó la campaña presidencial de Gustavo Petro en el 2022, logró imponerse entre las mayorías este 20 de julio y se convirtió en el nuevo presidente del Senado.

Consiguió el respaldo de 54 senadores, mientras que Angélica Lozano, su contendora, logró 50 de 105 congresistas que votaron. Un respaldo fue anulado porque apareció doble.

Su papel de mediador, de un hombre con experiencia, pausado, tranquilo y quien no tiene afán de atravesarse a las reformas estructurales del Gobierno nacional, lo llevaron a sumar el respaldo de los partidos políticos tradicionales.

Name no era el candidato de Petro, pero el presidente tampoco se opuso a su votación, pese a que el Pacto Histórico, su coalición política, respaldó a última hora a Angélica Lozano.

Angélica Lozano, senadora. | Foto: Colprensa - El País

El barranquillero y abogado de la Universidad Javeriana se convirtió en el sucesor de Alexander López porque hace parte de la Alianza Verde, el partido político que, según los acuerdos que las colectividades pactaron desde 2022, le correspondía asumir la dignidad.