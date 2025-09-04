Jennifer Pedraza le responde a Juliana Guerrero y al Icfes, tras ser señalada de hackeo

Sigue la polémica por el nombramiento de la viceministra designada de las Juventudes, Juliana Guerrero. Luego de que la congresista Jennifer Pedraza pusiera en conocimiento público que la nueva funcionaria no cumplía con los requisitos académicos para poder desempeñarse como viceministra, fue blanco de varios ataques, entre ellos, por parte del Icfes, que aseguró que había sido “hackeado”, supuestamente, por la congresista.

De izquierda a derecha: Jennifer Pedraza, Juliana Guerrero, Armando Benedetti | Foto: SEMANA

“Yo empecé a ponerle la lupa al nombramiento de Juliana Guerrero porque veo que en 15 días cambia su hoja de vida, pasando de tener un técnico en el Sena y de manera exprés nos presenta un título profesional”, aseguró Pedraza.

De acuerdo con las investigaciones de la congresista, la próxima viceministra de la Juventud no cuenta con tarjeta profesional de contadora pública y tampoco habría presentado la prueba Saber Pro.

Juliana Guerrero coordinadora de gabinete de la cartera del Interior | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

“Yo fui hasta la universidad de la que supuestamente se graduó, hasta la Fundación Universitaria San José, y pregunté si yo tenía un título en el Sena, en cuánto podía tener un título de contadora pública y en tan solo 15 meses me meten dos títulos debajo del brazo (…) Me dijeron que el Saber Pro era requisito de grado”, dijo Pedraza.

En esa misma vía, aseguró que había ingresado a las bases de datos públicas del Icfes para verificar si la viceministra designada había presentado o no el examen y que, gracias a esa averiguación, fue que el Icfes la señaló de haber hackeado sus sistemas de información.

“Me sorprende el nivel de poder de Juliana Guerrero porque hoy el Icfes, que es la entidad que hace el Saber Pro, hasta se inventó que los habíamos hackeado cuando esas bases de datos son públicas”, denunció la congresista.

Jeniffer Pedraza denunciará a la viceministra de Juventudes por falsedad en documento público. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Pedraza cuestionó que, al ingresar la cédula de Guerrero en el sistema de Icfes, se dio cuenta de que no había un registro de ella para la presentación de la prueba. “Hoy ya sabemos que se inscribió para presentar el examen en noviembre, pero resulta que es un requisito para graduarse y ella ya se graduó el 19 de julio. ¿Viaja en el tiempo?, ¿qué es lo que hace?”.