Jorge Luis Colmenares aseguró que su vida está en riesgo y responsabilizó al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, de lo que pueda sucederle, porque afirmó que esa entidad le quitó el esquema de protección y le entregó un teléfono celular que no funciona.

Colmenares publicó un video en el que aseguró haber sido notificado por la Fiscalía sobre el nivel de riesgo que tendrían él y su núcleo familiar, notificación que el ente acusador envió a la Policía Nacional el pasado viernes 15 de agosto, pidiéndole atender su caso. De hecho, en el pasado, él había alertado sobre unas amenazas de muerte que habrían llegado contra su padre.

“Al revisar mi correo electrónico encontré este comunicado que elevó la Fiscalía General de la Nación a la Policía Nacional, en el que le alerta de amenazas que hay en mi contra y le solicita protección a mí y a mi núcleo familiar”, sostuvo Colmenares en su publicación.

En ese documento que mencionó Colmenares, la fiscal 66 seccional le informa al director de la Policía que se puso en conocimiento del ente acusador sobre “ciertas conductas, al parecer amenazas, que en sentir de este despacho, y como quiera que se están adelantando diligencias preliminares, amerita la protección por parte de esta institución tanto de su vida e integridad personal como la de su familia”.

“En reiteradas ocasiones, le he alertado de estos hechos a la Unidad Nacional de Protección, pero su director, Augusto Rodríguez, lo único que hizo fue retirarme todo el esquema de seguridad. Además de eso, dejarme un teléfono de seguridad que no sirve porque, al momento de prenderlo, no tiene señal, ni funciona”, advirtió Colmenares al alertar sobre las posibles amenazas en su contra.

Finalmente, responsabilizó al director de la UNP sobre lo que pueda ocurrirle: “Quiero dejar la constancia que tanto mi familia como yo estamos corriendo riesgo y responsabilizar a Augusto Rodríguez si algo me llega a suceder a mí o a mi familia”.