Jorge Colmenares denunció amenazas de muerte contra su padre: “No estamos dispuestos a perder a nadie más de nuestra familia”

“Rechazo las amenazas hechas a mi padre, Luis Colmenares, y a nuestra familia. Los bandidos no nos amedrentan. Pido públicamente a la Fiscalía, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Policía investigar lo ocurrido. No estamos dispuestos a perder a nadie más de nuestra familia”, escribió el exconcejal de Bogotá en sus redes sociales.

Rechazó las amenazas hechas a mi padre @lcolmenaresr y a nuestra familia. Los bandidos no nos amedrentan, pido públicamente a @FiscaliaCol @UNPColombia @PoliciaColombia investigar lo sucedido . No estamos dispuestos a perder a nadie más de nuestra familia. @RevistaSemana … pic.twitter.com/amLBSwZ5iV

“Como estoy fuera de la ciudad y ante la situación delicada a la que me expongo junto con mi familia, me veo en la necesidad de informar a las autoridades que hoy, como lo demuestran las imágenes que anexo, recibí una llamada en mi teléfono y la persona me dice que en La Guajira hay varias personas que están molestas por las denuncias que expongo en mis columnas de opinión, y esas personas han recurrido a un grupo ilegal para que me haga callar, por lo cual ese grupo me exige el pago de un millón en municiones según las instrucciones que me harán llegar o que de lo contrario afectarán mi integridad física y la de mi familia”, dijo.