Juan Carlos Upegui le responde duro a Federico Gutiérrez: “No me conoce porque no soy politiquero”

SEMANA: ¿por qué lanzó su campaña en el mismo lugar donde lo hizo Federico Gutiérrez?

JUAN CARLOS UPEGUI (JCU): hicimos nuestro lanzamiento con más de 3.000 personas en la comuna 5 (Castilla) porque yo crecí allá. Nací y crecí en la comuna cinco. Allá hay un movimiento social que me ha respaldado durante mucho tiempo. He sido líder social de esa comuna, donde hay gente pujante y berraca. Después, hicimos un recorrido por todo ese bulevar que se está creando y bueno, muy positivo el recibimiento de la gente porque sentí el cariño. Fue un evento masivo y alegre porque nuestra campaña va a ser así, con todo el amor, el cariño popular y, por supuesto, de la mano de la gente, que es por la que estamos aquí. Esa es la razón por la que estamos aspirando a la Alcaldía de Medellín.

SEMANA: con estos anuncios de su parte y de Federico Gutiérrez, ya la campaña va cogiendo forma y se decanta la lista de candidatos. ¿Todos llegarán hasta el final o qué pasará?

JCU: en este momento, Medellín tiene consolidadas dos opciones que van a permitir que la ciudadanía pueda decidir si avanza hacia el futuro; si mantiene una apuesta por la vida, por la educación, por el empleo, o si retrocedemos a esos tiempos donde se criminaliza a los jóvenes, se destruyó el empleo, se perdió el valor de las empresas públicas de la ciudad. Básicamente, en esa coyuntura nos vamos a mover seguramente como ciudad.

Hay que ofrecerle a la ciudad propuestas inspiradoras que la movilicen y por eso nosotros estamos hablando de la construcción de cinco nuevos metrocables, de crear toda una estrategia para la generación de más de 200.000 empleos en la ciudad de Medellín. Con esos propósitos, esas propuestas, seguramente, vamos a tener el apoyo de la gente, sobre todo en los barrios populares, que es de donde venimos y por quienes estamos aquí.

Juan Carlos Upegui lanzó su candidatura en el mismo lugar donde lo hizo Federico Gutiérrez. - Foto: Prensa Juan Carlos Upegui

SEMANA: usted dijo en el lanzamiento de su campaña “nuestra ciudad se enfrenta a una disyuntiva histórica, volver al pasado o ir hacia adelante”. ¿A qué hace referencia?

JCU: la última vez que un exalcalde quiso repetir en la ciudad de Medellín, la ciudadanía le dijo que no por una razón muy sencilla: en nuestra ciudad, los paisas tenemos un dicho y es que para atrás ni para agarrar impulso. Y por eso estamos convencidos de que nuestra ciudad tiene que avanzar. Nosotros hacemos parte de esa nueva generación de liderazgos que se está construyendo en Medellín y queremos trabajar para que la ciudadanía tenga más oportunidades, podamos tener todas las garantías de seguridad en los territorios, en los barrios, para que la educación, la salud, la vivienda, se materialicen como derechos.

Esa es la agenda de futuro. Una ciudad moderna que es el principal destino turístico de Colombia, uno de los principales destinos turísticos del país. Por eso, la ciudadanía, que tiene puestos los ojos en el futuro, está viendo con muy buena receptividad nuestra campaña y seguramente en los próximos días vamos a ver cómo crece nuestro apoyo en todos los sectores de la ciudad.

Juan Carlos Upegui y Federico Gutiérrez son aspirantes a la Alcaldía de Medellín. - Foto: Prensa Juan Carlos Upegui / SEMANA

SEMANA: Federico Gutiérrez dijo en Noticias RCN que no sabía quién era usted, que no lo conocía. ¿Qué le responde?

JCU: es natural, porque yo no hago parte de los círculos tradicionales de la política que se construyen. No me conoce, porque no soy politiquero. Somos la nueva generación de la política y hacemos parte de sectores alternativos. Trabajamos en los territorios, en los barrios donde ellos realmente no tienen conexión con la gente. A nosotros nos conocen en los barrios, en los territorios, porque es allí donde hemos estado trabajando. Ya llegarán los debates y la oportunidad de que la ciudadanía contraste las propuestas de ciudad. Que vean la manera de abordar las problemáticas.

Nosotros tendremos una visión moderna y vanguardista para que Medellín avance y veremos en él (’Fico’) una propuesta de nostalgia por el pasado, de construcción de esas agendas a favor de las minorías y, obviamente, pues para seguir beneficiando a unos sectores que han estado realmente en contra de los intereses públicos y colectivos de la ciudad de Medellín.

SEMANA: ¿pero esa declaración de Fico no es subestimarlo políticamente...?

JCU: él tiene un tono de ganador que no le gusta a la ciudad ni a la gente en Medellín. Los ciudadanos quieren una propuesta que se construya desde la humildad, desde el trabajo, con las bases, y quizá está convencido de que ya ganó. Nosotros estamos convencidos de que vamos a trabajar más duro cada día, aunque hay que decir que será un trabajo difícil porque estamos enfrentados a grandes maquinarias políticas.

Cuando uno ve todos los partidos tradicionales y los gamonales de la ciudad de ese lado, pues se sabe que será un tema complicado. Ellos tienen el apoyo de grandes poderes económicos, pero nosotros tenemos el apoyo de la gente, de los jóvenes, de los estudiantes, de las madres comunitarias, de las personas mayores y en Medellín ese es el principal factor para escoger la alcaldía. Con la ayuda de Dios vamos a lograr el objetivo de ganar el 29 de octubre.

SEMANA: para nadie es un secreto que usted cuenta con el respaldo del alcalde de Daniel Quintero. ¿Qué papel jugará él?

JCU: Daniel (Quintero) es un ingeniero cuyo principal propósito era sacar adelante una obra de infraestructura que es Hidroituango y lo logró después de haberla recibido destruida. Puso a pagar a los contratistas corruptos los sobrecostos de los daños que se generaron en esa obra. En ese sentido, su proyecto ya fue exitoso. Nuestro proyecto y nuestra diferencia principal es que yo soy un humanista y mi principal propósito es poner en el centro a las personas, ponerlas en el centro de la vida.

Mi mayor inspiración en la política es Antanas Mockus y por eso yo quisiera crear, como él, una cultura ciudadana en la ciudad de Medellín que nos permita aumentar los niveles de tolerancia, que nos permita avanzar en el cuidado del patrimonio público. Por eso estamos hablándole a la ciudad de la creación de grandes proyectos alrededor de la educación, porque sabemos que la educación es el principal motor que tiene nuestra ciudad.

Toda la lista al Concejo que estamos construyendo es de personas que vienen de los barrios, que tienen liderazgo en sectores sociales, del emprendimiento, de sectores educativos que trabajan por las mujeres, por las minorías. En ese sentido, nuestro proyecto, que es del movimiento Independientes, se ha construido también para generar nuevos liderazgos en diferentes ciudades del país.

Alcalde de Medellín, Daniel Quintero. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

SEMANA: ¿cuál es el legado de Daniel Quintero que usted continuaría?

JCU: Medellín es hoy un distrito de ciencia, tecnología e innovación y eso nos ha permitido posicionarnos en la construcción de tecnología en el mundo. La apuesta por el valle del software es una apuesta que es de ciudad, que se va a volver una política pública de ciudad. Para nosotros, es muy importante que los estudiantes de los colegios puedan acceder a computadores. Ese proyecto es muy bonito y para nosotros es muy relevante que la ciudad se apropie de él.

Entonces estamos hablando de crear un proyecto que tenga como meta 300.000 nuevos computadores en la ciudad de Medellín. Y con esto, seguirle apostando a la consolidación de Medellín como una ciudad innovadora y que es el epicentro de la ciencia, la tecnología y la innovación en Latinoamérica.

SEMANA: ¿qué responderles a quienes dicen que usted es muy joven para esta candidatura?

JCU: tenemos toda la experiencia para gobernar, para liderar la ciudad de Medellín. Hemos podido sacar adelante proyectos como el metro de la 80, de 3,2 billones de pesos y el más importante de infraestructura de la historia de Medellín en los últimos 30 años. Logramos la reducción de un 40 % de los homicidios, convirtiendo a Medellín hoy en la ciudad más pacífica de Colombia. Hemos posicionado nuestra ciudad como el principal destino turístico del país y tenemos la convicción, las ganas, la energía y la pasión de servirle a nuestra ciudad.

Estamos tejiendo una propuesta para que Medellín avance, para que sea una ciudad cada vez más moderna, cosmopolita y de frontera. Y por eso estoy aquí, para servirle a la ciudad que me lo ha dado todo y aportarle toda mi experiencia en la construcción de un mejor futuro.

SEMANA: entonces es un joven con experiencia...

JCU: claro que sí, tenemos toda la preparación. Hemos trabajado en la construcción de políticas públicas que han permitido reducir el desempleo, los homicidios, tener a Medellín como una ciudad vanguardia y ejemplar. Nos están mirando desde diferentes lugares del mundo y cada vez que llegan nuevas personas a Medellín admiran de los procesos que estamos desarrollando en nuestra ciudad.

SEMANA: ¿cabe la posibilidad de hacer alianzas con otros sectores?

JCU: vamos de segundos en las encuestas. Estamos todavía muy lejos de nuestro techo y el potencial de crecimiento es altísimo. Ayer lanzamos nuestra candidatura y vamos a estar en las elecciones el 29 de octubre. Hacemos un llamado también para que todos los sectores sociales y comunitarios puedan sumarse a nuestra candidatura y, seguramente, en la medida en la que avancen las elecciones, se definirán cuáles son las candidaturas que van a participar y la ciudadanía va a ir definiendo cuáles son sus preferencias. A partir de ahí, se crearán las coyunturas para que se generen caminos de unidad si es necesario, con el objetivo de que Medellín siga avanzando y vaya siempre adelante.