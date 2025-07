La nueva canciller encargada, Rosa Villavicencio, no habla ni escribe bien inglés, defendió elección de Maduro y fue seguidora de Chávez

En el texto se lee: “El difunto presidente reivindicó a los pobres y les otorgó la dignidad que no les dieron en 150 años los gobernantes anteriores. No era perfecto, como no lo ha sido nadie, y no resulta admisible que la prensa internacional —defensora de ciertos intereses en América Latina— cuestione que gobernó 14 años”.

Y remató: “Chávez ha muerto y nos deja grandes enseñanzas para no repetir la historia. No olvidar su ideario, mantener lo positivo y reformar democráticamente lo no deseable hace parte de la historia de América Latina. No bajar la cabeza, no ser lacayo de nadie y dirigir nuestro destino con nuestros errores y aciertos… Eso no tiene reversa, le duela a quien le duela”.