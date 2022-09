La ‘ofensiva celestial’ de los senadores cristianos para evitar impuestos a las iglesias en la tributaria

En los próximos días se conocerá si habrá o no impuestos para las iglesias, pero advierten que no se puede cambiar la regulación de las concesiones religiosas en Colombia.

Ha pasado más de un mes desde que se radicó la reforma tributaria en el Congreso y aún no se conoce el articulado que será discutido en los próximos días. Lo único cierto es que el monto de los $25 billones se mantiene y por eso están buscando la manera de hacer ese recaudo.

Uno de los temas más polémicos ha sido el de la posibilidad de poner impuestos a las iglesias, una propuesta de la representante Katherine Miranda, quien ha pedido ese tributo a lo largo de la discusión de la iniciativa.

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, ha dicho que ese tributo no iría, pero en el Congreso hay sectores que presionan para que se implemente ese tributo.

Por esa razón, algunos congresistas han empezado a defender las concesiones religiosas y se opondrán a que la tributaria implemente nuevos impuestos porque, según ellos, podría ser inconstitucional.

La senadora de Colombia Justa Libres, Lorena Ríos, señaló que el funcionamiento de las iglesias en Colombia está reglamentado por la Constitución y que cualquier modificación que se quiera hacer no es a través de una reforma tributaria.

“Hay un tratado internacional que es el concordato de la Iglesia católica con el Estado colombiano, que hace parte del bloque de constitucionalidad en un control de la Corte y se vería una vulneración del marco constitucional y legal”, dijo la congresista.

Por ello, la congresista afirma que el único camino para modificar estas reglas es a través de una ley estatutaria o un acto legislativo. “Las iglesias y concesiones religiosas tienen un fuero de protección constitucional especial, la misma Corte lo ha reconocido. Hay un concordato vigente en cuanto a muchos temas como los lugares de culto, las sedes, que por igualdad se traslada a todas las entidades reconocidas por el Gobierno colombiano, por lo que hay un marco de protección constitucional”.

Según la senadora cristiana, el problema con la propuesta que están haciendo desde la Cámara de Representantes es que las iglesias no pueden ser consideradas como empresas porque su funcionamiento es totalmente diferente.

“Hay un contexto constitucional, hay un contexto legal y he percibido que se pone en una misma bolsa todas las organizaciones y eso no es así porque las entidades religiosas tienen una personería jurídica que da el Gobierno de Colombia a través del Ministerio del Interior, no van a Cámara de Comercio y no declaran renta, sino que hacen una declaración de ingresos y patrimonio, pero siempre toda organización jurídica saca el Registro Único Tributario (RUT)”.

Agregó que “la Dian tiene claras las actividades que realizan las iglesias y cuando han tenido alguna inquietud sobre una entidad religiosa, le hace requerimientos, es decir, la percepción es que las iglesias están como si nada en Colombia y eso no es así, cuando hay muchos mecanismos establecidos”.

Se espera que la próxima semana se conozca cómo quedará el texto definitivo que será discutido en primer debate por las Comisiones Económicas del Senado y la Cámara. Allí se sabrá si finalmente se incorporará impuesto a las iglesias o se buscarán recursos de otra manera.

Lo cierto es que según la senadora de Colombia Justa Libres, si se pone ese impuesto, una demanda en la Corte Constitucional podría tumbar ese tributo inmediatamente.