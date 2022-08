‘La paloma de la paz’ del maestro Botero tampoco estará en la posesión; esta es la razón

Al parecer no todo va a salir perfecto en la posesión del presidente electo, Gustavo Petro. Dos de los objetos cargados de gran simbolismo para la historia política de Colombia, no podrán estar durante el importante evento.

La paloma de la paz, obra donada por el maestro Fernando Botero, cuando se firmó el acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las Farc y que reposa en el Museo Nacional, no podrá ser exhibida durante el acto de investidura.

Al parecer, y al igual que lo ocurrido con la espada de Bolívar, fuentes involucradas en la organización de la posesión le contaron a SEMANA que el gobierno saliente tampoco permitió la salida de esta importante obra maestra por falta de seguridad y pólizas que la protegieran.

Sin embargo, otras fuentes aseguran que sí se contaban con todos los permisos necesarios y pagaron las pólizas para proteger el artefacto en el recorrido hacia la Casa de Nariño, tanto para la espada como para la escultura. SEMANA conoció una de las posibles pólizas, la cual aseguraría la espada de Bolívar contra varios riesgos por un valor de 1.000 millones de pesos.

Según la póliza de sustracción de todo riesgo de la compañía Previsora, el seguro tendría vigencia desde las 00:00 horas del 7 de agosto de 2022 hasta el final del día, para un total de 24 horas.

A pesar de que los organizadores aseguran que cumplieron todos los requisitos y pagaron todas las pólizas necesarias, el Gobierno no permitió la movilización de los simbólicos objetos. El equipo de Petro no se explica por qué fue negada la presencia de la espada de Bolívar y argumentan que se trató de un acto de “mala gente”.

Esta no es la primera vez que existe una barrera impuesta por el gobierno saliente. La organización de un brunch en Cancillería habría sido obstaculizada tres veces, ya que no se permitió instalar la decoración y los implementos necesarios para llevarlo a cabo.

Además, se rumora que el empalme entre la primera dama saliente y la entrante no ha sido del todo amigable, puesto que no habría contacto estrecho entre ambas y se dice que no hubo un recorrido guiado por la Casa de Nariño por María Juliana Ruiz para Verónica Alcocer.

Si no aparece la espada de Simón Bolívar y La paloma de la paz en la posesión, se trataría de una barrera a uno de los anhelos del presidente electo por el gobierno saliente. De ser así, en otros aspectos, los obstáculos podrían marcar el ritmo de los primeros meses de gobierno.

El evento de posesión de Gustavo Petro se podrá seguir desde las 10:00 de mañana y será transmitido en SEMANA TV en Colombia y podrá seguirse desde cualquier país del mundo. Sin embargo, la posesión de Gustavo Petro está programada para las 3:00 de la tarde, la cual traerá actos protocolarios con agrupaciones musicales y que podrán seguirse en vivo y en directo por nuestro canal de YouTube, donde se tendrán todos los por menores de esta investidura.