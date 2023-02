La U se desmonta de la moción de censura contra la ministra de Minas, Irene Vélez en Senado

Además del trámite de todas las reformas sociales del presidente Gustavo Petro, la plenaria del Senado deberá atender otro asunto que seguramente generará mucha polémica: la moción de censura contra la ministra de Minas, Irene Vélez.

Dicho mecanismo fue pedido por integrantes del Centro Democrático, Cambio Radical, Colombia Justa Libres y un sector de la Alianza Verde.

Los congresistas reunieron las firmas requeridas y ya elevaron la petición al presidente del Congreso, Roy Barreras, para que cite el debate antes de que acabe el mes de marzo, ya que el 16 de ese mes inician las sesiones ordinarias.

Por esa razón, el senador José David Name del Partido de La U, indicó que dicha colectividad no apoyará la petición al considerar que no tiene argumentación de fondo.

“El Partido de La U no va a acompañar la moción de censura contra la ministra de minas. No vemos motivo alguno para apoyar esta iniciativa abanderada por la oposición”, afirmó el vocero en el tema minero-energético de la U.

Ministra Minas y Energía Irene Vélez Torres Bogota febrero 16 del 2023 Foto Guillermo Torres Reina / Semana - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Para el congresista no es el momento de hacer mociones de censura y hay que dejar trabajar con tranquilidad a la ministra de Minas.

“Consideramos que la ministra Vélez se está esforzando por liderar el sector. Tiene muchas fortalezas a su favor para alcanzar consensos y la resolución de los conflictos sociales que existen con las comunidades étnicas. Hay que permitirle la continuidad de su gestión, darle un compás de espera a los resultados”.

Por ahora, La U es el primer partido que se pronuncia sobre el tema y declara que no apoyará la moción de censura. Sin embargo, las otras colectividades que pertenecen a la coalición de gobierno seguramente también votarán por el no.

El miércoles 22 de febrero, un grupo de senadores presentó formalmente la moción de censura que se adelantará contra la ministra de Minas, Irene Vélez, al considerar que sus declaraciones y actuaciones han puesto en riesgo la sostenibilidad fiscal y la soberanía energética del país.

En total son 24 los senadores que firmaron la petición que ya está en la presidencia del Senado con la finalidad de que se incluya en la agenda de las sesiones ordinarias que empezarán el 16 de marzo.

Para adelantar esta moción de censura se conformó la bancada ‘por la defensa de la inversión social’, que está integrada por congresistas del Centro Democrático, Cambio Radical, Alianza Verde y Colombia Justa Libres.

“La política de este gobierno en materia mineroenergética va a condenar a Colombia no tener los recursos para financiar la inversión social, y es muy grave que la ministra justifique esta política con informes engañosos y cifras falsas”, dijo el senador Miguel Uribe.

A su turno, el senador David Luna indicó que la ministra Vélez presentó un informe errado a la Cámara de Representantes, por lo que debe haber una responsabilidad política. “Esta bancada que se constituyó busca que el país retorne a un camino de institucionalidad y seguridad con referencia a los recursos de inversión social que necesita Colombia”.

David Luna; Paloma Valencia; Miguel Uribe y Carlos Meisel presentaron la moción de censura contra la ministra Irene Vélez. - Foto: SEMANA

La senadora Paloma Valencia indicó que el Congreso tiene la obligación de defender a los colombianos y por eso, se adelantará la moción de censura. “La ministra Vélez ha destruido uno de los sectores que es fundamental para la economía diciendo que es por temas ambientales y eso no es cierto. Además hay un interés para beneficiar a Venezuela a través de la compra de gas”, dijo la congresista.

Plenaria del Senado - Foto: Guillermo Torres /Semana

Los congresistas que firmaron la solicitud son Miguel Uribe, David Luna, Jota Pe Hernández, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguín, Andrés Felipe Guerra, Esteban Quintero, Enrique Cabrales, Carlos Meisel, Ciro Ramírez, Carlos Fernando Motoa, Lorena Ríos, Mauricio Giraldo, Didier Lobo, Abraham Jiménez, Honorio Enríquez, Édgar Díaz, Jorge Luis Pérez, Carlos Mario Farelo, Jorge Enrique Benedetti, Esteban Quintero y Enrique Cabrales.