La ‘vaca’ de Antioquia sigue adelante. Sin embargo, desató la ira de Petro. El Gobernador le pide actuar “con pragmatismo y sensatez”

La vaca por Antioquia ha generado todo un revuelo político en el país. El expresidente Álvaro Uribe lanzó la idea en los últimos días, luego de ver cómo el Gobierno de Gustavo Petro dijo que no iba a destinar recursos para terminar las vías 4G del departamento porque se debían priorizar otras obras. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, tomó la idea de Uribe y convocó al espíritu ciudadano con el cual ya ha logrado recolectar más de 2.600 millones de pesos de unos 8.000 ciudadanos de todo el país, especialmente antioqueños, en solo seis días.

La idea molestó al presidente Gustavo Petro y a líderes de ese sector político, quienes reclamaron que supuestamente habrían ingresado dineros del Clan del Golfo y por eso no era legítima. La organización criminal habría enviado, mediante cuatro transacciones bancarias, dineros para hacer ese aporte. El presidente Petro pidió que la Fiscalía haga una investigación rigurosa. Hay quienes dicen que se trató de un complot para dañar la iniciativa ciudadana.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, dijo que no parará la recolección hasta lograr el objetivo. | Foto: guillermo torres-semana

Para evitar dineros cuestionables y manchar lo que se ha logrado, el gobernador tomó la decisión de no recibir dineros en efectivo ni en corresponsales bancarios. La idea es que por medio de la plataforma dispuesta por la página de la Gobernación se pueda determinar con exactitud quién es el donante y por eso se están pidiendo distintos datos a la persona que quiera aportar.

¿Qué se hará con esos recursos y cuál es el plazo para la vaca? Rendón explicó que ya hay una junta conformada por Steven Pino, trabajador del túnel del Toyo; María Bibiana Botero, presidenta de ProAntioquia; Lina Vélez, presidenta de la Cámara de Comercio de Medellín; María José Bernal, presidenta de Fenalco Antioquia; Jorge Iván Diez, vicepresidente de CGT Antioquia, y Camilo Cano, secretario de Participación Ciudadana de Medellín. Ellos deberán verificar no solo quiénes fueron cada uno de los aportantes, sino también la aplicación de esos recursos.

Rendón dice que no hay plazo para la recolección de los dineros, sino que su objetivo será la meta trazada del billón de pesos. Espera que eso se pueda cumplir en menos de un año. “Tengo mucha fe en que lo vamos a lograr”, afirmó. Negó que vaya a frenar la vaca, como se lo pidió Petro, y fue contundente en que seguirá firme hasta lograr el objetivo.

Las obras que se pretenden culminar con esos dineros son: el túnel del Toyo, al cual le correspondería a la nación dar 650.000 millones de pesos; un tramo de la vía Pacífico 1, que conduce de Caldas a Amagá y que tiene 3,2 kilómetros, lo cual representa cerca de medio billón de pesos; y una vía que conectará a Bolombolo que viene de Pacífico 2 y conecta con Mar 1, otra concesión que va hasta la región de Urabá, pero que no está a cargo de ninguna de estas dos, sino que pertenece a Invías y que representan otros 200.000 millones de pesos. Rendón dijo que se priorizará el intercambio de Bolombolo y el túnel del Toyo.

Pulso político

Sin embargo, en el Congreso se dio un fuerte debate y varios se pronunciaron sobre el tema. Cuestionaron que el Gobierno ni hace ni deja hacer y que en otros momentos desde el petrismo han recurrido a vacas o no han respondido por aportes cuestionables.

El abogado Lisandro Junco, especialista en derecho financiero y tributario, y exdirector de la Dian, le contestó a Petro que estaba interpretando mal esa norma y que en este caso no existe tal delito. “Presidente Petro, no hay captación, es una donación por ser un ente territorial”, le dijo. Además, le explicó que la Gobernación de Antioquia tiene la condición de no contribuyente por ser un ente territorial y que las donaciones de los ciudadanos les servirán a quienes las hagan como descuento tributario al impuesto de renta del 25 por ciento.