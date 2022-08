“La verdad no tiene dueño”: María Fernanda Cabal promete que le contará al país otra versión del informe de la Comisión de la Verdad

María Fernanda Cabal no quedó convencida con el informe sobre el conflicto armado en Colombia que elaboró la Comisión de la Verdad, una institución que dirige el sacerdote Francisco de Roux y que nació tras la firma de los acuerdos de paz entre las Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos.

Tampoco quedó satisfecha con la polémica propuesta del ministro de Educación designado, Alejandro Gaviria, de llevar este informe a las aulas de los colegios en el país. La razón obedece a que la senadora del Centro Democrático estima que el documento es sesgado, beneficia a la izquierda ideológica y se dedicó a cuestionar el papel de la fuerza pública.

Por eso, ante el anuncio de Gaviria, quien se mantiene en que llevará el informe a las aulas de clase, María Fernanda Cabal grabó un video donde le hizo un anuncio al país.

El adoctrinamiento en aulas con el informe de la ‘Omisión de la Verdad’ es la forma de pensamiento único que quieren imponernos. La verdad no tiene dueño y haremos que el mundo entero conozca la historia como realmente fue. pic.twitter.com/98FV7ISv0t — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) August 1, 2022

“La verdad no tiene dueño, señor ministro Alejandro Gaviria”, le dijo. Informó que el mayor (r) del Ejército Carlos Ospina, “que fue prácticamente desaparecido de la Comisión de la Verdad por el sacerdote Francisco de Roux, habiendo tenido contrato oficial, pagado con recursos públicos”, le entregó una USB donde le consigna lo que estima es su verdad frente al conflicto armado en Colombia, un aspecto que, a su juicio, no fue tenido en cuenta a la hora de la elaboración de dicho informe.

“Esa verdad que hoy tenemos en nuestras manos la vamos a dar a conocer a Colombia y el mundo por todos los medios en que se pueda divulgar. Acá no se van a callar las historias de los niños y niñas secuestradas, arrancadas de los brazos de sus padres campesinos, violadas, niñas obligadas a abortar. No se van a silenciar los miles de secuestrados en todos los territorios de Colombia, las víctimas de minas antipersonales, civiles y militares. No, señor ministro. La verdad no tiene dueño”, concluyó.

Cabe recordar que el mayor (r) Ospina renunció a la Comisión de la Verdad porque se opuso a la forma como el sacerdote Francisco de Roux escribió el documento sobre el conflicto armado.

Por esto, le entregó a la senadora Cabal una USB donde consignó todas las narraciones y pruebas que, según él, el sacerdote De Roux no contempló en el informe final. “Hago entrega por primera vez a la senadora Cabal de todos los libros que yo realicé en el informe final en la Comisión donde está la verdad que dicha entidad no quiere contar”, dijo cuando le suministró el material.

Cabal ha insistido en que Francisco de Roux ha mostrado su versión desde un solo ojo y ha dejado a un lado la visión de las víctimas. De hecho, varios afectados por las Farc le han reclamado insistentemente a la Comisión de la Verdad porque no tuvo en cuenta sus relatos, entre ellos, el excongresista Jaime Felipe Lozada, secuestrado por la columna Móvil Teófilo Forero, y el general Luis Mendieta, plagiado en la toma guerrillera a Mitú en 1998.