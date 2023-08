Lo último: Consejo de Ética de Cambio Radical sancionó sin voz ni voto por un año al congresista Jorge Tito Murcia

De hecho, tras su posesión en el Congreso, el huilense no se ha reunido con el exvicepresidente. Incluso, a la fecha no lo han incluido en el chat de la bancada del partido político.

Durante la réplica, transmitida por cadena nacional, ambos congresistas afirmaron que, aunque se valora la intención del primer mandatario de rendirle cuentas a los ciudadanos, los resultados que presenta no concuerdan con la realidad que vive el país.

“Lo que usted habla en sus discursos no es lo que está sucediendo en su gobierno. Una cosa es hacer política electoral, otra saber administrar y otra, muy distinta, saber gobernar. La política de la oratoria es de antaño, lo que necesita Colombia es una política de resultados. Eso no es lo que sienten los ciudadanos, porque hasta hoy, las cuentas no nos cuadran”, manifestó David Luna.