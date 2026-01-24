Los alcaldes de Barranquilla, Álex Char, y de Medellín, Federico Gutiérrez salieron bien librados en la más reciente encuesta de Guarumo y Ecoanalítica para el diario El Tiempo, que fue divulgada este sábado, 24 de enero.

En la medición se buscó pulsar el ambiente político del país y establecer el termómetro en los alcaldes de las cuatro principales ciudades: Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla.

Ante la pregunta, “¿usted aprueba o desaprueba la gestión que está haciendo el alcalde de Barranquilla, Álex Char?“, el 88 % de los consultados respondió que la aprueba.

Mientras tanto, el 11,2 % la desaprueba y el 0,8 % no sabe, no responde.

El alcalde costeño —quien ha sido elegido por los barranquilleros por tercera vez como mandatario local— se ha caracterizado por mostrar su gestión y obras, pese a que no tiene el respaldo del gobierno del presidente Gustavo Petro.

En la encuesta también preguntaron: “En un escenario hipotético de posibles candidatos a la Presidencia de la República de Colombia en el año 2026, ¿usted votaría por el que diga Álex Char?”.

Ante ese interrogante, el 67,6 % respondió que sí y el 31,0 %, que no. Mientras que el 1,4 %, no sabe, no responde.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Foto: Cortesía Alcaldía de Bogotá

Las cifras no le sonríen de igual manera al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien ha tenido que sortear varios inconvenientes, entre ellos, el poco respaldo del Gobierno Petro. Según los encuestados, el 46,8 % aprueba su gestión en el Palacio del Liévano y el 46,0 % la desaprueba. El 7,2 % no sabe, no responde.

A los consultados también se les preguntó si votarían en las elecciones presidenciales de 2026 por el que diga Carlos Fernando Galán, el 18,8 % respondió que sí y el 78,6 % que no. El 2,6 % no sabe, no responde.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, también fue medido.

De él, según los resultados, solo el 19,9 % de las personas aprueba la gestión que está realizando en la capital del Valle del Cauca. Por su parte, el 66,2 % la desaprueba. El 13,9 % no sabe, no responde.

“En un escenario hipotético de posibles candidatos a la Presidencia de Colombia en 2026, ¿usted votaría por el que diga Alejandro Eder?”, se les preguntó a los consultados. El 88,5 % respondió que no. Y el 6,0 % dijo que sí.

Al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a quienes los paisas han elegido por segunda vez como su mandatario local, lo aprueba el 73,4 % de los consultados por Guarumo y Ecoanalítica. Mientras tanto, el 17,3 % lo desaprueba.

Gustavo Petro durante el consejo de ministros del lunes 19 de enero. Foto: Cortesía Presidencia de la República

Y frente a la pregunta sobre si respaldarían hipotéticamente al candidato presidencial que diga Federico Gutiérrez, el 55,8 % respondió que sí, el 33,9 % manifestó que no. Y el 10,3 % expresó que no sabe, no responde.

En la misma encuesta se midió la aprobación del presidente Gustavo Petro a siete meses de dejar el poder. El 40,02 % respondió que aprueban su gestión y el 53,3 % la desaprueba. El 6,5 % no sabe, no responde.

En estricto cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2494 de 2025, la ficha técnica completa, íntegra y verificable fue publicada y permanece disponible para consulta pública en el portal digital semana.com, garantizando el acceso pleno a la información metodológica exigida por la normativa vigente. Se advierte de que “Todas las encuestas se ven afectadas por márgenes de error”.

La ficha técnica puede ser consultada en el siguiente enlace: https://es.scribd.com/document/986661188/Encuesta-Electoral-Guarumo-Ecoanalitica-Enero-25-2026