Política

Los alcaldes Álex Char y Federico Gutiérrez, con la más alta aprobación, según la reciente encuesta de Guarumo y Ecoanalítica

En la encuesta se midió la aprobación de los alcaldes de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla.

Redacción Semana
24 de enero de 2026, 8:38 p. m.
Los alcaldes Federico Gutiérrez y Álex Char.
Los alcaldes Federico Gutiérrez y Álex Char. Foto: FOTO1: Alcaldía de Medellín/ Foto2: Alcaldía de Barranquilla.

Los alcaldes de Barranquilla, Álex Char, y de Medellín, Federico Gutiérrez salieron bien librados en la más reciente encuesta de Guarumo y Ecoanalítica para el diario El Tiempo, que fue divulgada este sábado, 24 de enero.

En la medición se buscó pulsar el ambiente político del país y establecer el termómetro en los alcaldes de las cuatro principales ciudades: Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla.

Ante la pregunta, “¿usted aprueba o desaprueba la gestión que está haciendo el alcalde de Barranquilla, Álex Char?“, el 88 % de los consultados respondió que la aprueba.

Mientras tanto, el 11,2 % la desaprueba y el 0,8 % no sabe, no responde.

El alcalde costeño —quien ha sido elegido por los barranquilleros por tercera vez como mandatario local— se ha caracterizado por mostrar su gestión y obras, pese a que no tiene el respaldo del gobierno del presidente Gustavo Petro.

En la encuesta también preguntaron: “En un escenario hipotético de posibles candidatos a la Presidencia de la República de Colombia en el año 2026, ¿usted votaría por el que diga Álex Char?”.

Ante ese interrogante, el 67,6 % respondió que sí y el 31,0 %, que no. Mientras que el 1,4 %, no sabe, no responde.

El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que se abrirá un nuevo proceso de licitación para la Línea 2 del Metro de Bogotá.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Foto: Cortesía Alcaldía de Bogotá

Las cifras no le sonríen de igual manera al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien ha tenido que sortear varios inconvenientes, entre ellos, el poco respaldo del Gobierno Petro. Según los encuestados, el 46,8 % aprueba su gestión en el Palacio del Liévano y el 46,0 % la desaprueba. El 7,2 % no sabe, no responde.

A los consultados también se les preguntó si votarían en las elecciones presidenciales de 2026 por el que diga Carlos Fernando Galán, el 18,8 % respondió que sí y el 78,6 % que no. El 2,6 % no sabe, no responde.

El mandatario regional recalcó que en este 2026 vendrán grandes obras para la ciudad y se materializará la transformación del centro histórico, así como el icónico Barrio Obrero.
El alcalde de Cali, Alejandro Eder. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, también fue medido.

De él, según los resultados, solo el 19,9 % de las personas aprueba la gestión que está realizando en la capital del Valle del Cauca. Por su parte, el 66,2 % la desaprueba. El 13,9 % no sabe, no responde.

“En un escenario hipotético de posibles candidatos a la Presidencia de Colombia en 2026, ¿usted votaría por el que diga Alejandro Eder?”, se les preguntó a los consultados. El 88,5 % respondió que no. Y el 6,0 % dijo que sí.

Al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a quienes los paisas han elegido por segunda vez como su mandatario local, lo aprueba el 73,4 % de los consultados por Guarumo y Ecoanalítica. Mientras tanto, el 17,3 % lo desaprueba.

Gustavo Petro durante el consejo de ministros del lunes 19 de enero.
Gustavo Petro durante el consejo de ministros del lunes 19 de enero. Foto: Cortesía Presidencia de la República

Y frente a la pregunta sobre si respaldarían hipotéticamente al candidato presidencial que diga Federico Gutiérrez, el 55,8 % respondió que sí, el 33,9 % manifestó que no. Y el 10,3 % expresó que no sabe, no responde.

En la misma encuesta se midió la aprobación del presidente Gustavo Petro a siete meses de dejar el poder. El 40,02 % respondió que aprueban su gestión y el 53,3 % la desaprueba. El 6,5 % no sabe, no responde.

Encuesta Electoral Guarumo & Ecoanalitica Enero 25/2026 by info-semana

En estricto cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2494 de 2025, la ficha técnica completa, íntegra y verificable fue publicada y permanece disponible para consulta pública en el portal digital semana.com, garantizando el acceso pleno a la información metodológica exigida por la normativa vigente. Se advierte de que “Todas las encuestas se ven afectadas por márgenes de error”.

La ficha técnica puede ser consultada en el siguiente enlace: https://es.scribd.com/document/986661188/Encuesta-Electoral-Guarumo-Ecoanalitica-Enero-25-2026



