Los nuevos bachilleres están desilusionados por la eliminación de Generación E: se acabaron las becas en universidades privadas

Michel Pao Vega, una adolescente de 16 años oriunda del municipio de Mariquita, obtuvo uno de los mejores puntajes del Icfes en el departamento del Tolima. Uno de sus talentos son los idiomas, área en la que logró una calificación perfecta en el examen estatal. A pesar de su afición por las lenguas modernas, la joven no podrá estudiar la carrera de sus sueños.

Su sueño es el programa de Lenguas y Cultura de la Universidad de los Andes, pero su familia no cuenta con los recursos para pagar sus estudios en esa institución. Su única alternativa era el programa Generación E, cuya beca de excelencia cubre el valor total de la matrícula en instituciones privadas. Además, incluye gastos académicos y de sostenimiento, facilitando que los jóvenes estudien por fuera de sus municipios de origen.

A pesar de sus beneficios para bachilleres excelentes y sin la posibilidad de pagar sus estudios, el ahora presidente Gustavo Petro prometió ponerle fin a Generación E para fortalecer la oferta de educación pública para esta población.

El expresidente Iván Duque creó el programa Generación E. - Foto: Alexandra Ruíz - SEMANA

En cambio, el Gobierno resalta que busca gratuidad en educación pública, sin tener en cuenta que ya es ley para jóvenes de estratos 1, 2 y 3 que accedan a ella.

Por esta razón, la familia de la joven enfrenta una fuerte desilusión porque no podrá acceder a la mejor educación universitaria del país. SEMANA habló con Michel y con sus padres, quienes critican duramente al Gobierno por la eliminación del programa.

Iván Vega, padre de la menor, destaca los logros académicos de su hija: “Número uno en todo su estudio, sacó el mejor Icfes de todos los municipios del Tolima y el cuarto del departamento. Es una niña de 16 años que, con lo poquito que uno tiene en provincia, se ha capacitado en inglés. Sacó 100 de 100 en inglés”.

Michel Pao Vega, la joven brillante que no podrá estudiar la carrera de sus sueños. - Foto: Suministrada - Iván Vega

“Su sueño era estudiar lenguas en la Universidad de los Andes porque es la única facultad de la que salen como profesionales en lenguas. Se preparó y presentó sus papeles, pero el Gobierno tumbó eso y la niña quedó muy desilusionada”, dijo el padre.

Frente a este panorama, la Universidad de Ibagué le ofreció una beca a la joven y su familia está profundamente agradecida con la institución. Sin embargo, esta no tiene el programa de lenguas que quiere estudiar Michel.

Michel le contó a SEMANA que, si bien es una oportunidad que valora, no es para lo que se preparó durante su educación escolar.

“Los Andes siempre había sido mi sueño, yo me preparé toda la vida para eso y uno nunca pudo porque una persona como yo no se lo podría costear. Con el Icfes me puse muy contenta, pero lo de Generación E no se iba a dar más. Claramente muy triste porque no se pudo dar eso, yo estaba muy emocionada”, dijo la menor a este medio.

Mientras tanto, mira otras posibilidades de carrera que si bien le gustan, no son lo que soñó: “Estoy mirando derecho, pero no era mi primera opción. Sería derecho, pero como a regañadientes”.

La madre de Michel, Paola Osorio, expresó su descontento con el Gobierno Petro por eliminar el programa, lo cual provocó que su hija no pudiera cumplir su sueño.

“¿Cómo le van a cortar las alas a niños que se han preparado, como mi hija? Era el sueño de mi hija, es por lo que ella trabajó. Muchos quedaron por encima de la media, como mi hija”, dijo Osorio.

Gustavo Petro decidió eliminar el programa Generación E. - Foto: Presidencia de la República de Colombia.

El padre de la menor también rechazó la medida de la actual administración: “Llega este Gobierno, que defiende la educación y quiere acabar las brechas sociales, dice que los niños pilos sin posibilidades económicas no pueden ir a Los Andes, porque ahí estudian los ricos. Entonces los niños pilos de estratos bajos que se vayan a universidades públicas. ¿Por qué? Eso es lo que no nos parece de este Gobierno, no es consecuente con su discurso en educación”, manifestó.

Como Michel, muchos estudiantes que sacaron puntajes sobresalientes en el Icfes están desilusionados con el fin de las becas en universidades privadas. Ahora, en caso de no querer estudiar en una institución pública, deberán aplicar a las becas que ofrecen las mismas universidades, que son limitadas.