La periodista Karla Arcila, del programa La Luciérnaga de Caracol Radio, le preguntó directamente su opinión sobre esos resultados. Tarazona respondió: “La política es la cancha sagrada de Miguel. No hablo ni opino de absolutamente nada, hasta que el jugador más importante no esté para patear el balón”.

En la entrevista narró con detalle cómo fueron las aterradoras primeras horas tras el atentado. Ella alcanzó a llegar a Fontibón y acompañó al senador en el trayecto en ambulancia. En ese recorrido, “el neurocirujano le iba teniendo el cuello y yo, ayudándolo a sostener, le iba diciendo: ‘Miguel, no te mueras, no te mueras. Tenemos que llegar. Tienes que ver a tu hijo, lo tienes que volver a abrazar. Vuelve a tu hijo, quédate conmigo’”.

“Cuando nos dicen que Miguel sobrevivió a la operación, fue un alivio, pero en algún momento yo subí a cuidados intensivos y unos médicos me dijeron: 'Miguel entró en muerte cerebral’. Entonces yo dije ‘¿Qué significa eso?’, y me volteé y miré a otro médico y le dije ‘¿Miguel se va a morir?’. Y me dijeron que sí”.