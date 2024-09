María Cristina Estupiñán, “la presentadora que nos llamó mal...” será jefe de comunicaciones de la Unidad de Restitución, dice Hernán Cadavid

El congresista del Centro Democrático, Hernán Cadavid, no ocultó su molestia porque María Cristina Estupiñán será la nueva jefe de comunicaciones de la Unidad Nacional de Restitución.

En uno de los audios, la presentadora se refirió directamente al concejal “Parido. Ahí se le dio un campo a la oposición, no se podrán quejar”.

“Ante las inaceptables declaraciones de María Cristina Estupiñán, presentadora de RTVC, en las que me descalifica a mí y a distintos miembros de la oposición con vulgaridades inaceptables, me permito informar que he radicado una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación, con el fin de que se investigue esta indebida conducta que viola las garantías para la oposición en Colombia”, explicó el concejal.