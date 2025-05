Mario Díaz-Balart advierte que la relación con EE. UU. está afectada: “El presidente Petro da vergüenza ajena, le hace daño a Colombia”

SEMANA: Usted conoce muy bien todo lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro. ¿Qué opina de que esté dando esas declaraciones en su contra?

MARIO DÍAZ-BALART (M. D. B.): Es evidente que el presidente Petro no está bien. Ha habido tantos reportes de la prensa colombiana e internacional sobre su problema de adicción, sea de alcohol o de drogas, que es evidente que algo no anda bien. Por eso, yo respetuosamente le envié una lista de programas de rehabilitación de drogas para que él busque ayuda profesional. Cuando uno escucha lo que él dice, pues se da cuenta de lo que pasa. Suena un poco confundido, no puede ni deletrear nombres comunes, se confunde, y yo lo siento por Colombia. Es triste que un individuo con evidentes problemas de adicción haga esas declaraciones; debería buscar ayuda por el bien suyo y el bien de Colombia.

SEMANA: Entre todo lo que ha dicho Gustavo Petro, habla de un “complot internacional” para sacarlo y que de él hace parte usted. ¿Es así?

M. D. B.: De nuevo, parece que está alucinando. No me puedo reír porque es muy triste lo que está pasando, pero me causa gracia que diga eso. La realidad es que el presidente de Colombia tiene problemas muy serios de adicción, como han dicho hasta personas que han trabajado con él y otros en la prensa de Colombia e internacional. Es evidente que tiene problemas muy serios, y por su propio bien y el de Colombia, debería buscar asistencia profesional. Por eso yo le envié..., primero lo puse en redes sociales, y nosotros le enviamos a la embajada de Colombia en Washington, le dimos otra lista de posibles centros de rehabilitación en contra de la droga para ayudar a personas que tienen adicción. Esto es tratando de ayudar porque ya llega al punto que el presidente Petro da vergüenza ajena, pero eso le hace daño a Colombia.

Sería bueno para todos si él controlara su adicción y ver si esas alucinaciones se le pasan para poder dedicarse a tratar de ayudar a Colombia en una forma positiva.

Presidente de Gustavo Petro y congresista de Estados Unidos, Mario Díaz – Balart. | Foto: Semana.

SEMANA: Todo este tema surgió por las cartas del excanciller Álvaro Leyva. ¿Qué puede estar pensando el presidente Donald Trump sobre lo que se dice del presidente Petro?

M. D. B.: Yo no puedo hablar de lo que está pensando el presidente Trump ni otra persona. Lo que sí sé es que el primer contacto que tuvo la administración del presidente Trump con Petro fue por esa decisión del presidente Petro a las 3 de la mañana, cuando se le ocurrió —a pesar de que ya habían aceptado los aviones que venían de Estados Unidos hacia Colombia— denegar el ingreso. Es posible que sea también el mismo problema de adicción. A las 3 de la mañana decidió cambiar de opinión, eso fue el primer contacto que tuvo el presidente Trump en su segundo mandato con el Gobierno de Colombia. El presidente Petro tuvo que cambiar de opinión y una vez más acordar lo que ya había acordado antes de que se despertara, o no durmiera, y aceptar esos aviones. La única diferencia es que después fueron los contribuyentes de Colombia los que pagaron esos viajes. Pero repito, la relación entre Colombia y Estados Unidos es y ha sido muy importante para ambos países.

Tanto así que el contribuyente norteamericano le envía a Colombia aproximadamente 500 millones de dólares al año. Lo ha hecho durante décadas. El presidente Petro le está haciendo daño a la relación con Estados Unidos, y lo he dicho múltiples veces: el que tiene que decidir si quiere mantener esa relación tan positiva y tan especial entre Estados Unidos y Colombia es el presidente Petro.

Es posible que esté muy afectado por lo que ha sido reportado extensamente por la prensa en Colombia y extranjera de su problema de adicción, pero por eso yo le insisto en que debería obtener ayuda profesional porque la adicción es una enfermedad muy seria que trae alucinaciones y otro tipo de problemas. Es evidente que algo le está sucediendo al presidente Petro y yo creo que la relación entre Colombia y Estados Unidos es altamente beneficiosa.

Y el presidente Petro, en cada ocasión, puede estar poniéndola en peligro, pero es muy posible que sea la causa de este problema que él tiene con la adicción.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, el 21 de abril de 2025 en la Casa de Nariño, en Bogotá | Foto: Andrea Puentes - Presidencia de la República

SEMANA: Pero por todo esto que nos dice, ¿se podría pensar que en la Casa Blanca todos estos comportamientos de Petro generan preocupación?

M. D. B.: Sin duda el señor Petro le está haciendo mucho daño a la relación entre Colombia y Estados Unidos. Es triste porque es una relación que ha existido por muchos años, una relación que ha sido muy especial y que a mí me gustaría que continuara esa relación especial. Yo presido un grupo bipartidista, el comité a favor de Colombia en el Congreso de Estados Unidos, pero hay preocupación bipartidista sobre esta actitud que es bastante cambiante.

Es el presidente Petro el que tiene que decidir si quiere mantener esa relación que ha sido muy importante para Colombia, y yo también creo que ha sido positiva para Estados Unidos, pero obviamente ha sido hasta más importante para Colombia.

SEMANA: En el camino de la descertificación, ¿todo esto que está pasando con Petro tiene alguna incidencia?

M. D. B.: Bueno, la realidad es que la política de Petro obviamente preocupa. Preocupa cuando vemos la producción de narcóticos. Cuando vemos que él insiste en asociarse y acercarse a las dictaduras del mundo, en su actitud antisemita, es decir, todo preocupa. Yo no sé decir, porque no soy psicólogo, no sé si eso es su ideología o si es parte del problema que tiene con la adicción. Es evidente que al señor Petro le hace falta ayuda y espero que, por su propia salud y para Colombia, obtenga ayuda lo antes posible.

"Es evidente que el señor Petro le hace falta ayuda y espero que por su propia salud y para Colombia obtenga ayuda lo antes posible", dijo. | Foto: GUILLERMO TORRES

SEMANA: ¿Usted se ha reunido recientemente con Álvaro Leyva?

M. D. B.: Yo me he reunido durante años con diferentes personas. Somos cuatro, dos demócratas y dos republicanos, que presidimos el comité a favor de Colombia en el Congreso de Estados Unidos, y continuamente nos estamos reuniendo con funcionarios del Gobierno de Colombia, con funcionarios de la oposición, con miembros del sector privado de Colombia. Continuaré reuniéndome con personas importantes y que son esenciales en Colombia. Me he reunido con el presidente Petro y me he reunido con los distintos funcionarios de Colombia.