Miguel Uribe asegura que intervención de Petro en servicios públicos “va a incrementar costos y llevarnos a desabastecimiento”

El senador Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático, criticó duramente la decisión del presidente Gustavo Petro de retomar las funciones de administración de los servicios públicos. Si bien el mandatario aseguró que lo hace “en defensa del usuario” por los altos precios, el parlamentario advierte las posibles repercusiones negativas de la determinación.

En ese sentido, de acuerdo con el senador del Centro Democrático, es “absurda” la propuesta del presidente.

“Nuevamente demuestra su talante autoritario y su desconocimiento. Está poniendo en riesgo la institucionalidad y la independencia técnica que se ha consolidado en ese sector”, manifestó el senador en redes sociales.

Miguel Uribe, senador del Centro Democrático, señaló los riesgos de la decisión de Gustavo Petro. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Incluso, en vez de bajar las tarifas para los usuarios, el senador asegura que la propuesta del mandatario “va a incrementar su costo y posiblemente llevarnos a un desabastecimiento”.

Es absurdo que Petro intervenga el marco regulatorio de los servicios públicos.



Pone en riesgo institucionalidad e independencia técnica del sector.



Genera desconfianza y debilita empresas de servicios públicos.



Incrementa costos de servicios y abre riesgo de desabastecimiento pic.twitter.com/09lIhqjakk — Miguel Uribe Turbay (@MiguelUribeT) January 27, 2023

“La calificadora de riesgo Fitch Ratings estableció que la intervención de Petro en el marco regulatorio puede terminar debilitando el perfil crediticio de todas las empresas de servicios públicos en Colombia”, concluyó el senador.

El jueves, el presidente Gustavo Petro anunció que, dando cumplimento a un artículo de la Constitución, asumirá las facultades para regular y controlar las tarifas de los servicios públicos, al indicar que en Colombia debe prevalecer el interés general y del usuario.

Presidente Gustavo Petro en Duitama, Boyacá. - Foto: Foto: Juan Cano - Presidencia de la República

En medio de la agenda de trabajo que adelantó Petro en Duitama, en el departamento de Boyacá, en donde se reunió con la comunidad, aseguró que las funciones que adoptará serán las de aplicar políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos y ejercer el control, inspección y vigilancia de las entidades.

“¿Y eso qué significa?, que el presidente de la República, por orden constitucional, tiene la facultad de generar las políticas generales de administración de servicio públicos domiciliaros que son el agua, la luz”, explicó el jefe de Estado.

Pero la situación no es nueva, ya que el año pasado, en septiembre, el presidente Petro daba los primeros pasos para la determinación que en definitiva terminó adoptando este jueves 26 de enero.

En esa ocasión, dijo que estaba pensando en “asumir las funciones” de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), ante el fuerte incremento que se está registrando en las tarifas de energía eléctrica en Colombia.

“Tenemos primero un espacio de diálogo, pero Duque nos habilitó, y el Congreso de la República, para asumir las funciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, y esas funciones deben mostrar la adecuación de un nuevo modelo que hay que evaluar permanentemente”, dijo el presidente Gustavo Petro en su momento

¿Qué es la Creg?

Es importante tener en cuenta que la Creg está conformada por seis expertos comisionados, quienes son elegidos por un período de cuatro años y pueden ser reelegidos una sola vez. Además, en las decisiones tienen voz y voto los ministros de Minas y Energía (Irene Vélez), de Hacienda (José Antonio Ocampo) y el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

La Creg es una entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía. - Foto: Creg

Incluso, los expertos comisionados no pueden sesionar si no está presente la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, y una decisión no puede ser aprobada si no se cuenta con un voto de apoyo de parte de uno de los miembros del Gobierno.