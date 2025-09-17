Miguel Uribe Londoño arremetió contra Petro por declaraciones sobre el magnicidio de su hijo: “Incita a que a mí también me asesinen”

Se volvieron a tensar los ánimos entre la familia de Miguel Uribe Turbay y el presidente Gustavo Petro. Durante el último consejo de ministros televisado, el mandatario lanzó una nueva hipótesis sobre lo que pudo estar detrás del magnicidio del senador y precandidato presidencial.

El precandidato Miguel Uribe Londoño arremetió contra el presidente Gustavo Petro: “No le permito que siga usando el nombre de mi hijo para sus burdas manipulaciones mediáticas ni que siga calumniando a mi familia”. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/pA6qMOk2w9 — Revista Semana (@RevistaSemana) September 17, 2025

Petro le pidió a la Dirección Nacional de Inteligencia que investigara unos presuntos nexos de la familia Uribe Turbay con el negocio de las esmeraldas y que clarificaran si esa supuesta relación tenía algo que ver con el asesinato del precandidato.

Tras las polémicas declaraciones, hoy, mediante un video publicado en sus redes sociales, Miguel Uribe Londoño, padre del fallecido senador y quien asumió las banderas políticas de su hijo, arremetió en contra del presidente y lo señaló drásticamente por las aseveraciones sobre su hijo y su familia.

El presidente, Gustavo Petro, en el consejo de ministros del 15 de septiembre de 2025, en Bogotá | Foto: Ovidio González - Presidencia de Colombia

“Señor Petro, quiero que le quede muy claro que usted le va a responder más temprano que tarde a la justicia colombiana y también a la internacional. Yo me haré cargo. No le permito que siga utilizando el nombre de mi hijo para sus burdas manipulaciones mediáticas, ni que siga calumniando el apellido de mi familia como el perverso invento del negocio de las esmeraldas”, se escucha decir a Uribe Londoño en el video publicado.

El precandidato le dijo al presidente que tenía clara cuál era su estrategia: “Cada vez que usted se inventa un nuevo cuento, como el de la mafia europea o el asesino que vive en Dubai, usted obliga a los fiscales a actuar de oficio e investigar esa denuncia. De ese modo, usted pretende darle largas al proceso de investigación”.

María Claudia Tarazona y su familia, visitan la tumba de Miguel Uribe Turbay en el Cementerio Central. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Pero las declaraciones de Miguel Uribe Londoño no quedaron ahí. Increpó al presidente y le preguntó qué era lo que le temía que se descubriera.

“Lo que todos los colombianos sabemos es que usted hostigó a Miguel con sus trinos y sus irresponsables declaraciones. Lo que todos los colombianos sabemos es que usted es responsable políticamente del magnicidio de mi hijo (…) mi hijo nunca le tuvo miedo y yo tampoco se lo tengo”.

Finalmente, Uribe Londoño le dice al presidente que, a pesar de lo ocurrido con su hijo, él sigue hostigando a su familia y que con “sus teorías y malintencionadas declaraciones” sigue incitando al odio “e incita a que a mí también me asesinen”, afirmó.

Miguel Uribe Londoño y Miguel Uribe Turbay. | Foto: Colprensa y SEMANA, respectivamente.