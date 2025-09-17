Suscribirse

Política

Miguel Uribe Londoño arremetió contra Petro por declaraciones sobre el magnicidio de su hijo: “Incita a que a mí también me asesinen”

El precandidato presidencial publicó un video en sus redes sociales en el que rechaza lo dicho por el presidente y asegura que se encargará de llevarlo ante la ley.

Redacción Semana
17 de septiembre de 2025, 6:34 p. m.
Gustavo Petro y Miguel Uribe Londoño
Gustavo Petro y Miguel Uribe Londoño. | Foto: Foto Presidencia y foto tomada de la transmisión de las honras fúnebres de Miguel Uribe Turbay

Se volvieron a tensar los ánimos entre la familia de Miguel Uribe Turbay y el presidente Gustavo Petro. Durante el último consejo de ministros televisado, el mandatario lanzó una nueva hipótesis sobre lo que pudo estar detrás del magnicidio del senador y precandidato presidencial.

Petro le pidió a la Dirección Nacional de Inteligencia que investigara unos presuntos nexos de la familia Uribe Turbay con el negocio de las esmeraldas y que clarificaran si esa supuesta relación tenía algo que ver con el asesinato del precandidato.

Tras las polémicas declaraciones, hoy, mediante un video publicado en sus redes sociales, Miguel Uribe Londoño, padre del fallecido senador y quien asumió las banderas políticas de su hijo, arremetió en contra del presidente y lo señaló drásticamente por las aseveraciones sobre su hijo y su familia.

El presidente, Gustavo Petro, en el consejo de ministros del 15 de septiembre de 2025, en Bogotá
El presidente, Gustavo Petro, en el consejo de ministros del 15 de septiembre de 2025, en Bogotá | Foto: Ovidio González - Presidencia de Colombia

“Señor Petro, quiero que le quede muy claro que usted le va a responder más temprano que tarde a la justicia colombiana y también a la internacional. Yo me haré cargo. No le permito que siga utilizando el nombre de mi hijo para sus burdas manipulaciones mediáticas, ni que siga calumniando el apellido de mi familia como el perverso invento del negocio de las esmeraldas”, se escucha decir a Uribe Londoño en el video publicado.

El precandidato le dijo al presidente que tenía clara cuál era su estrategia: “Cada vez que usted se inventa un nuevo cuento, como el de la mafia europea o el asesino que vive en Dubai, usted obliga a los fiscales a actuar de oficio e investigar esa denuncia. De ese modo, usted pretende darle largas al proceso de investigación”.

María Claudia Tarazona y su familia, visitan la tumba de Miguel Uribe Turbay en el Cementerio Central.
María Claudia Tarazona y su familia, visitan la tumba de Miguel Uribe Turbay en el Cementerio Central. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Pero las declaraciones de Miguel Uribe Londoño no quedaron ahí. Increpó al presidente y le preguntó qué era lo que le temía que se descubriera.

“Lo que todos los colombianos sabemos es que usted hostigó a Miguel con sus trinos y sus irresponsables declaraciones. Lo que todos los colombianos sabemos es que usted es responsable políticamente del magnicidio de mi hijo (…) mi hijo nunca le tuvo miedo y yo tampoco se lo tengo”.

Finalmente, Uribe Londoño le dice al presidente que, a pesar de lo ocurrido con su hijo, él sigue hostigando a su familia y que con “sus teorías y malintencionadas declaraciones” sigue incitando al odio “e incita a que a mí también me asesinen”, afirmó.

Miguel Uribe Londoño y Miguel Uribe Turbay
Miguel Uribe Londoño y Miguel Uribe Turbay. | Foto: Colprensa y SEMANA, respectivamente.

“Presidente, usted sigue hostigando con su violencia verbal a todos los colombianos que estamos trabajando por una Colombia segura, sin usted; una Colombia próspera, sin usted; una Colombia democrática, sin usted; una Colombia justa, donde usted le haya tenido que responder a la justicia. No se equivoque, señor Petro, ya le perdonamos una vez sus crímenes y no se los perdonaremos una segunda vez”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gustavo Petro notifica a EE. UU. que no extraditará a tres peligrosos criminales porque están en un proceso de paz

2. Gobierno Petro denuncia por “crímenes de guerra” a organizaciones y cabecillas que han secuestrado a militares

3. Todo listo para el FestiJazz 2025 en Mompox: esto es lo que debe saber

4. “Es una grosería”: Gustavo Petro a 11 partidos que lo desautorizaron por críticas a Estados Unidos

5. Gaula captura a joven que fingió un secuestro para extorsionar a su mamá: esta es la historia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Miguel Uribe LondoñoMiguel Uribe Turbaymagnicidio

Noticias Destacadas

Donald Trump Gustavo Petro

Gustavo Petro notifica a EE. UU. que no extraditará a tres peligrosos criminales porque están en un proceso de paz

Redacción Semana
El presupuesto para el 2025 ha generado gran controversia.

“Es una grosería”: Gustavo Petro a 11 partidos que lo desautorizaron por críticas a Estados Unidos

Redacción Semana
Gustavo Petro y Miguel Uribe Londoño

Miguel Uribe Londoño arremetió contra Petro por declaraciones sobre el magnicidio de su hijo: “Incita a que a mí también me asesinen”

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.