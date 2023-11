Miguel Uribe no es optimista de la reunión por reforma a la salud: “Petro habla, pero no escucha”

Según dijo, no cree que vaya a pasar nada, porque el presidente Petro no escucha. “Yo soy abogado, he hecho dos maestrías, pero definitivamente tengo un doctorado en Petro, fui concejal de Bogotá mientras él fue alcalde y lo conozco bien. Sé que Gustavo Petro no sabe reconocer errores, no acepta críticas, sé que Gustavo Petro no hace concesiones solo impone sus tesis”, aseguró el senador del Centro Democrático a SEMANA, en el marco del congreso de Gestarsalud, que se llevó a cabo en Cartagena en los últimos días.