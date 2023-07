Ministro Luis Fernando Velasco le responde a Iván Name: “lo que menos esperan los ciudadanos es un concurso de descalificaciones”

El Gobierno Nacional tendrá un semestre difícil en el Congreso. A la fragilidad de su coalición y el poco ambiente que tienen sus reformas, se suma el hecho de que, contrario a lo que venía siendo hasta ahora con Roy Barreras y Alexander López, a partir de ahora no tendrá un aliado en la Presidencia del Senado.

A pesar de que el Gobierno Nacional se empleó a fondo para que la elegida en la Presidencia del Senado el pasado 20 de julio fuera la senadora Angélica Lozano, la oposición le ganó el pulso al elegir al senador Iván Name, un congresista más cercano a la política tradicional. Esto fue considerado como una derrota para la administración de Gustavo Petro.

El Gobierno se la jugó por Angélica Lozano y perdió | Foto: KAREN SALAMANCA SÁNCHEZ

Las horas que han venido después de esta derrota han sido tensionantes, hasta el punto que el ministro Luis Fernando Velasco, quien se ha caracterizado por la tranquilidad, entró en conflicto con el senador Name.

Todo arrancó luego de que Velasco publicara este viernes un video, donde señaló que el triunfo de Name obedeció a que “tuvo la inteligencia de armar una coalición de líderes tradicionales de la política colombiana que, evidentemente, tienen una fuerza específica en el Senado de la República, y esa coalición lo llevó a un triunfo que nosotros reconocemos y, por supuesto, respetamos”.

Las declaraciones del jefe de la cartera política no fueron bien recibidas por Name, quien no tardó en salir a responderle.

“Sí, a mí me eligieron también jefes políticos que llevan una trayectoria y una presencia. Faltó él, que es un líder tradicional derrotado desde hace años, que no pudo permanecer en el Congreso y que lo adoptaron en el Gobierno, así que seguramente sí, entre muchos líderes tradicionales en el Parlamento, me eligieron. Velasco, que llevaba como 30 años y que después tuvo que salir, seguramente hubiera estado entre los primeros”, indicó.

Instalación del Congreso | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Name aclaró que no tiene ningún problema con el Gobierno Petro, pero que no puede permitir que el ministro Velasco cuestione las votaciones en el Congreso de la República, porque para eso existe la separación de poderes.

“No tengo ninguna diferencia con el Gobierno y yo no me metí en problemas con el ministro del Interior, él se metió en problemas conmigo que es distinto. Pero ha sido mi compañero en el Senado y amigo y ojalá que no pase de ser un buen senador que fue, a un mal ministro”, sostuvo.

El pulso llegó a tal punto que el propio Velasco tuvo que salir nuevamente a pronunciarse sobre el tema, pero esta vez para bajarle el tono al asunto.

Presidente del Senado Iván Name | Foto: Esteban Vega La Rotta

“Presidente Iván Name, usted y yo fuimos compañeros del senado y compartimos ideas pero también tuvimos diferencias que las tramitamos con altura. Felicito su triunfo y estoy seguro que con el respeto a la independencia de poderes el gobierno tendrá desde su presidencia todas las garantías para debatir propuestas”, indicó Velasco.

Y luego hizo un llamado a tramitar de otra manera las diferencias: “En un país que quiere superar sus dificultades, lo menos que esperan los ciudadanos es ver a un ministro y al presidente del senado en un concurso de descalificaciones mutuas, su experiencia puede aportar mucho y nosotros sabremos escuchar”.