Iván Name, el nuevo presidente del Congreso, le hace una audaz sugerencia al presidente Gustavo Petro: “Debería repensar su gabinete”

SEMANA: ¿Cómo surgió su autopostulación a la presidencia del Senado?

IVÁN NAME: Varias fuerzas confluyentes de distintos partidos siempre me pidieron que fuera candidato a la presidencia del Senado. A pesar de la ofensiva de poderes de varios palacios que se juntaron, prevaleció la dignidad, la independencia, la autonomía del Senado, y ello nos lleva a ratificar la buena voluntad para construir los acuerdos nacionales que ha solicitado el presidente, tramitar los proyectos en las diferentes áreas del Estado y ver cómo les damos menos beligerancia a las calles y más efectividad a todo el proceso del entendimiento nacional.

SEMANA: Usted se refiere al Palacio de Nariño y al Palacio Liévano, porque el Gobierno Petro estaba jugado con la candidatura de Angélica Lozano, esposa de la alcaldesa, Claudia López.

I.N.: He hablado de los palacios. La verdad es que hay varios que se juntaron en un sindicato para que el Congreso y el Senado no actuaran libremente, sino con la soga en el cuello. Lo que demostró el Senado es su dignidad, su independencia y su autonomía.

SEMANA: ¿Tiene claro que le ganó el pulso al petrismo o, por lo menos, al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco? Usted dijo que él le hizo lobby a Lozano.

I.N.: Hubo un certamen democrático y una confrontación de fuerzas políticas en los que, finalmente, obtuve las mayorías, pero eso no significa que haya derrotados. No quiero reconocer a nadie como adversario, sino a todos como protagonistas y sujetos de la construcción del acuerdo nacional que ha solicitado el señor presidente, a quien le reitero mi aprecio, mi respeto y mi condición de demócrata.

El presidente del Senado, Iván Name, dijo que le solicitará al presidente Petro una audiencia para acordar con él los mecanismos que consideren que puedan permitir que fluyan los estudios, los análisis y todo el desarrollo armónico de las propuestas del Gobierno, del Congreso, y la tranquilidad de todas las ramas del poder público. | Foto: Esteban Vega

SEMANA: Le querían cobrar la presidencia del Senado porque no había votado por Petro. Incluso, Lozano dijo en una entrevista que usted votó por Iván Duque y Álvaro Uribe. ¿Qué opina?

I.N.: Efectivamente, no apoyé al presidente Petro, incluso, le he ganado pulsos al Pacto Histórico. En el Senado, después del voto en blanco, no eligieron a Gustavo Bolívar, sino a mí en la vicepresidencia del Senado. Después, en un fallo judicial, la decisión no fue favorable, pero las fuerzas políticas se expresaron a mi nombre. Cuando he ido con mi bancada del partido Verde, le he manifestado al presidente que nuestra apuesta es por su éxito y no por su fracaso. Petro ya no es candidato, es el presidente de los colombianos. Yo al igual que toda mi bancada estamos apostándole a que le vaya bien. Por eso, esta presidencia no puede ser considerada una amenaza.

SEMANA: Usted también le ganó el pulso a la alcaldesa Claudia López, quien estuvo activa en el Congreso respaldando a su esposa.

I.N.: No me explico las coincidencias que hubo a última hora después de tantas discrepancias que se manifestaron entre el presidente y la alcaldesa. Pero Claudia López merece todo mi respeto, es de mi partido. Tanto ella como el presidente tienen mi aprecio.

SEMANA: ¿Ya lo llamó el presidente Petro?

I.N.: No hasta este momento (mediodía del viernes 21 de julio).

SEMANA: ¿Y el ministro Velasco?

I.N.: No. Me dio un apretón de manos de salida y eso lo considero un gesto de cordialidad, pero nada más.

Iván Name manifestó que hubo votos de todas las vertientes. | Foto: Esteban Vega

SEMANA: Pero la idea es que esta semana se reúnan.

I.N.: Vamos a ver cuál va a ser el desarrollo y el procedimiento del entendimiento, que es muy sencillo y elemental: aplicar la buena voluntad. Le solicitaré al señor presidente una audiencia, será mi primera visita para acordar con él los mecanismos que consideremos que puedan permitir que fluyan los estudios, los análisis y todo el desarrollo armónico de las propuestas del Gobierno, del Congreso, y la tranquilidad de todas las ramas del poder público.

I.N.: Hubo votos de todas las vertientes. Solo resaltan que me apoyó un sector de la oposición y no leen que también un sector del Gobierno consideró conveniente mi nombre para presidir el Congreso.

SEMANA: ¿Cuáles serán sus principales acciones?

I.N.: La construcción del acuerdo nacional. Creo que el llamamiento del presidente lo debemos recibir con buena disposición para que entre todos, en vez de pelearnos, hagamos la marcha del abrazo nacional, el acuerdo nacional en las instituciones y podamos tramitar las reformas necesarias.

SEMANA: ¿Qué puede esperar Petro de su presidencia del Senado?

I.N.: Cordialidad, aprecio, respeto y garantías.

SEMANA: ¿El presidente debe mejorar sus relaciones con el Congreso?

I.N.: Todos debemos mejorar la actitud para entender y comprender que la pugnacidad no le conviene sino a la guerra. La confrontación violenta y el espíritu belicoso lo que favorece es que continúen todas las guerras que hemos tenido.

Presidente del Senado Iván Name, la senadora María José Pizarro y el senador Didier Lobo en la instalación del Congreso. | Foto: Esteban Vega La Rotta

SEMANA: ¿Petro podrá rearmar su coalición de gobierno?

I.N.: Las coaliciones son para que unos pierdan y otros ganen. No me gustan las coaliciones. Mejor que, como el agua libre, corran las convicciones, se debatan de forma democrática y se llegue a los acuerdos respetando la individualidad. Hablar de coaliciones es como armar garrotes de unos contra otros. Creo que una democracia libre y superior debe estar por encima de coaliciones y pensando primero en el interés nacional.

SEMANA: Es decir, ¿no ve viable que se cree una coalición de oposición como la que propuso Germán Vargas Lleras?

I.N.: A mí no me gusta la coalición ni del Gobierno para atacar a la oposición ni de la oposición para destruir al Gobierno. La gran coalición nacional es el acuerdo de todas las fuerzas para que podamos tramitar nuestros cambios y podamos entendernos en un elevado nivel de comprensión y afecto.

SEMANA: En su discurso, usted reiteró que en su presidencia no se “desquiciará la institucionalidad”. ¿Ha pensado acaso que eso puede ocurrir en Colombia?

I.N.: Cuando los poderes públicos se enfrentan de manera inconveniente e indebida, cuando se irrespetan, cuando se envilecen, se llega al desquiciamiento de las instituciones y puede pasar cualquier cosa en la democracia.

SEMANA: ¿Cómo ve el primer año del Gobierno Petro?

I.N.: Como todos los Gobiernos, ha tenido aciertos y errores. Creo que debe redefinir sus equipos, trazar sus rutas de manera más coherente, magnificar el aprecio y respeto por las instituciones, empezando por el Parlamento.

SEMANA: Cuando dice redefinir equipos, ¿se refiere a cambiar u oxigenar el gabinete?

I.N.: Es un gabinete que debe evolucionar y ser ajustado a los nuevos propósitos del acuerdo nacional y de la paz total.

SEMANA: ¿Cómo así?

I.N.: Mi concepto es que tiene un gabinete no suficientemente nivelado, balanceado. De pronto es un atrevimiento mío decirlo, pero sí le recomendaría que repensara algunas piezas en el ajedrez para que se pueda tener una partida acorde con lo que él propone en las reformas, en el entendimiento, la cordialidad. Considero que debe repensar el gabinete, pero no le voy a decir cómo ni cuándo, sino que no tiene el nivel que esperamos.

Iván Name aseguró que no va a reemplazar la voz del Congreso cuando se pronuncie a través de sus mayorías. | Foto: Esteban Vega

SEMANA: ¿Qué ambiente les ve a las reformas del Gobierno en el Congreso?

I.N.: Las propuestas deben ser analizadas, debatidas y deben llevar un componente fundamental con la sintonía sobre el interés nacional superior. No podemos llegar a querer construir sobre la base de destruir. Tenemos que construir sobre lo que hemos avanzado, claro, modulando las cosas que han probado no ser útiles y no ser convenientes. Veo la gran disposición y voluntad del Congreso de continuar analizando y debatiendo, y habremos de buscar, entre todos, las reformas que más le convengan al país, porque las necesitamos.

SEMANA: ¿Le gusta la reforma a la salud?

I.N.: No voy a reemplazar la voz del Congreso cuando se pronuncie a través de sus mayorías. En su momento, el Congreso dirá qué le gusta y qué no.

SEMANA: ¿El Gobierno hoy tiene las mayorías en el Congreso?

I.N.: No soy adivino. En la política y en la vida, nunca hay una contabilidad del día de mañana, sino del día de hoy.

SEMANA: ¿Cómo mantendrá el quorum en medio de las elecciones regionales?

SEMANA: Viene la elección del contralor general. ¿Cómo se realizará el proceso?