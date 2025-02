“Muchas ONG no van a aguantar”: Alejandra Barrios asegura que Petro no sabe lo que dice cuando le pide a Trump que se lleve su plata

SEMANA: El posible desmonte de Usaid ha generado pánico en el mundo. Hoy estamos en esos 90 días de suspensión, en los que Gobierno norteamericano estará evaluando la cooperación. Si la respuesta en Colombia es que no van más. ¿Qué tan grave es?

Alejandra Barrios (A. B.): Es gravísimo. No es algo que se vea a futuro. Hoy Colombia ya vive efectos devastadores de esa suspensión de la cooperación internacional. Hay una cosa que es absolutamente clara: la cooperación es la que ha permitido dinamizar la sociedad civil en nuestro país. El trabajo por los derechos humanos, por los niños y las niñas, por los jóvenes, por la comunidad LGBTI, por el medio ambiente, por la construcción de paz, por la democracia y el liderazgo no se habría podido hacer sin ellos. Entonces sí, en este momento estamos en esos 90 días, pero me temo que hay muchísimas organizaciones de la sociedad civil que no van a aguantar el impacto de lo que estamos viviendo.

SEMANA: ¿Y qué es lo que estamos viviendo?

A. B.: Lo que vivimos es que Estados Unidos movió todo el tablero de la cooperación en el mundo. Y ya nada volverá a ser igual, porque todos los países se están reacomodando. Para Colombia, que tiene una gran cooperación internacional por la droga, por la migración y por el conflicto armado, el panorama va a cambiar completamente. No solamente en los temas sociales, que quedan desfinanciados, sino en temas laborales. Vendrá mucho desempleo.

"Estados Unidos movió todo el tablero de la cooperación en el mundo. Y ya nada volverá a ser igual, porque todos los países se están reacomodando". Foto: Kevin Dietsch / Getty Images. | Foto: Getty Images

SEMANA: ¿Qué tan inminente ve ese panorama?

A. B.: Muy inminente. La suspensión de la cooperación se traduce en que se va la calidad de la capacidad de acción organizada de ciudadanos a través de organizaciones no gubernamentales y así mismo su capacidad de respuesta. Inmediatamente, se traduce en eso. Pero en términos prácticos se traduce en desempleo porque la cooperación la hacen personas, y no máquinas. Entonces hay personas dedicadas a la agenda de migración, de infancia, de conflicto armado, que simplemente ya no tendrán trabajo. Como dije, me temo que hay muchísimas organizaciones que no aguantarán este primer impacto, pero tampoco aguantarán el segundo impacto que también ya se está viviendo.

SEMANA: ¿Cuál es ese segundo impacto?

A. B.: El hecho de que la cooperación internacional en conjunto se está quedando quieta. Es decir, no solo es Usaid y Estados Unidos, sino los países europeos y otros del primer mundo, las agencias de Naciones Unidas. Todos necesitan poder hacer sus ajustes, porque lo que pasó no solamente impacta los programas de cooperación en Colombia. El Gobierno Trump, por ejemplo, está acabando con el bilateralismo en temas de cooperación. Ya anunció que retira a Estados Unidos de la OMS y del Acuerdo de París, con lo cual gran parte de la financiación para salud y el medio ambiente en el mundo desapareció. Los países que tienen recursos deberán rebarajarlos y ver si redireccionan su cooperación a otros temas. Si a esto se le suma lo que está pasando en Palestina, en Ucrania y la crisis humanitaria que se advierte va a comenzar en África, tras el desmonte de los programas de Usaid allí, pues obviamente habrá toda una redistribución de recursos que impactará a Colombia profundamente.

SEMANA: Pero el presidente Petro fue muy claro en decirle a Laura Sarabia que mejor que Trump se quede con su plata porque esa ayuda es un “veneno” y Colombia puede pagar sus propias cosas.

A. B.: Esto es un golpe enorme para Colombia y para la democracia. Y los más afectados serán esos territorios a los que no suele llegar el Estado y que se encuentran en medio del fuego cruzado del conflicto. Allí era donde teníamos las mayores inversiones de cooperación internacional. Entonces esos lugares van a quedar en una soledad impresionante. Porque no es verdad que el Estado colombiano tenga la capacidad de actuar en un país que es tan desigual y que vive con tantos problemas económicos. Entonces, cuando el presidente de la República dijo que mejor que el presidente Trump se lleve su plata, porque el Estado responde, yo creo que no está entendiendo la dimensión de lo que eso significa. Para la organización social y la movilización social esto es devastador.

"Cuando el presidente de la República dijo que mejor que el presidente Trump se lleve su plata, porque el Estado responde, yo creo que no está entendiendo la dimensión de lo que eso significa. Para la organización social y la movilización social esto es devastador". | Foto: Foto SEMANA y foto Presidencia

SEMANA: ¿Qué consecuencias tiene que esto esté sucediendo justo en un período previo a las elecciones?

A. B.: Colombia dejará de tener la posibilidad de hacer movilización ciudadana informada. Es claro que temas como la democracia, la inclusión, la participación... no se traducen en producto interno bruto, pero este sí termina siendo una consecuencia de un país que tiene más progreso. Y en tiempo de elecciones, sin cooperación habrá menos posibilidad de luchar contra la desinformación, de poder hacer movilización por el voto libre, de mover información en torno a la corrupción. Todo eso se queda quieto. Las organizaciones locales tendrán que dedicarse a subsistir. El golpe es fuertísimo, es muy muy fuerte. En términos de democracia y de participación ciudadana será tremendo. Esos son valores que mueve la cooperación. Por ejemplo, en 2022 y 2023 la cooperación fue una de las más fuertes que he visto, buscando que las regiones de las circunscripciones transitorias especiales para la paz entendieran lo que significaba esa representación política, que participaran, que tuvieran información. Lo mismo pasa con la inclusión de las mujeres y de la población LGTBI. Todos esos programas de fortalecimiento de liderazgos locales van a tender a desaparecer.

SEMANA: La escuché hablar del caso de Chile, en donde casi no sobrevivió ninguna organización de la sociedad civil. ¿Eso es lo que ve para Colombia?

A. B.: Sí, eso es lo que nos vamos a encontrar. Lo que termina quedando son las fundaciones empresariales, con un trabajo muy loable, pero que no tienen la capacidad financiera para movilizar a todo el país. Chile, cuando entró a la Ocde y al primer mundo, perdió la cooperación. Y lo que se vio fue que se empezó a acabar la sociedad civil.

Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE). | Foto: juan carlos sierra-semana

SEMANA: En términos prácticos, ¿qué significa que las ONG comiencen a quebrar?

A. B.: Ya mencioné los puestos de trabajo que se perderán. Pero también el país se queda sin voces en las regiones y sin fuentes diferentes a las gubernamentales y a las institucionales. Muchos de los trabajos que hoy hacen organizaciones como la Misión de Observación Electoral vienen de dos fuentes: la academia y la sociedad civil que están en el territorio. De allí sale información como la presencia de grupos armados en las regiones y las amenazas. Si eso se elimina, es gravísimo porque el país se queda sin la capacidad de contrastar la información oficial de cualquier gobierno. No solo de este, de cualquiera. Ya se tienen los primeros efectos. Hay organizaciones reconocidas que han tenido que suspender ya contrataciones, han tenido que parar proyectos y se han visto obligados a reducirse. Por solo mencionar un ejemplo, la oficina de la OIM que atendía a los venezolanos quedó ya vacía.

De manera impresionante hay algunas, por ejemplo, organizaciones que trabajan con casas o con sedes locales, que han tenido que empezar a cerrarlas porque el aviso de la suspensión de Usaid venía acompañado en algunos casos con la orden de no seguir ejecutando los recursos que tenían ya en marcha. Entonces, tuvieron que parar en cuestión de días porque esos recursos no son ya reconocidos. Organizaciones que tenían ya obligaciones de arriendos y de contratos no tienen cómo responder.

SEMANA: ¿Cómo afecta esto a la MOE?

A. B.: De manera particular, para la Misión de Observación Electoral es gravísimo. Si bien nosotros no tenemos en este momento recursos directos de ese tipo, sí tenemos alianzas con más de 500 organizaciones en todo el país. Muchas de ellas están entrando en crisis económica y eso significa que, con miras al próximo proceso electoral, esa gran red de organizaciones con las que podemos tener observación electoral en el territorio, porque es una observación electoral que se hace de manera voluntaria por parte de estas organizaciones, pues van a tener que parar. Esas organizaciones o ya no van a existir o van a tener que sacar dentro de su prioridad los temas de democracia para poder garantizar su subsistencia.

SEMANA: ¿Ve alguna salida?