“No encontrará nada”: Petro retó a la fiscal Luz Adriana Camargo por la presunta financiación ilegal de su campaña

Un inusual mensaje le envió el presidente Gustavo Petro a la fiscal general Luz Adriana Camargo, el cual llamó la atención de las redes sociales.

Lo curioso del mensaje del jefe de Estado es que se dio, pese a que aún no ha terminado la investigación del ente acusador, sobre las supuestas irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente.

En el post, que envió el mandatario desde Arabia Saudita, dijo que la Fiscalía “no encontrará nada”.

Y no encontrará nada. https://t.co/G66HPrt6Ah — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 30, 2025

Entre tanto, en una declaración que dio Camargo, a varios medios de comunicación, expresó que el ente acusador “llegará hasta las últimas consecuencias”.

Gustavo Petro en Arabia Saudita. | Foto: Presidencia

El miércoles de esta semana, la Fiscalía realizó una inspección judicial a las instalaciones de la Colombia Humana, en medio de la investigación sobre la presunta financiación ilegal de la campaña presidencial de Gustavo Petro.

“Lo que sé es que la diligencia hace parte del programa metodológico que se desarrolla en la dirección especializada contra la corrupción, que tiene que ver con las irregularidades que han sido denunciadas y que se conocen públicamente en la campaña de la Colombia Humana”, expresó la fiscal.

Y agregó: “Básicamente con dos líneas investigativas, una que tiene que ver con la superación de topes electorales, que es un tema muy conocido y que tendría que ver con la diligencia, y la otra, que tiene que ver con si hubo o no dinero de origen ilícito”.

“Tiene que ver un poco también con el señor Ricardo Roa, desde otra perspectiva del desvío de algunos recursos”, recalcó Petro.

Ricardo Roa era el gerente de la campaña Petro Presidente. | Foto: Montaje SEMANA

Además, afirmó Luz Adriana Camargo: “Yo lo que diría es que en el 100 % de las investigaciones, ese es el deber de la Fiscalía, llegar hasta las últimas consecuencias. Es decir, ese es un imperativo de conducta que tienen que desarrollar los fiscales”.