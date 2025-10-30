Suscribirse

Política

“No encontrará nada”: Petro retó a la fiscal Luz Adriana Camargo por la presunta financiación ilegal de su campaña

El ente acusador advirtió que “llegará hasta las últimas consecuencias” en la investigación.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
30 de octubre de 2025, 8:27 p. m.
Gustavo Petro y Luz Adriana Camargo
Gustavo Petro y Luz Adriana Camargo. | Foto: Foto Presidencia y foto SEMANA

Un inusual mensaje le envió el presidente Gustavo Petro a la fiscal general Luz Adriana Camargo, el cual llamó la atención de las redes sociales.

Lo curioso del mensaje del jefe de Estado es que se dio, pese a que aún no ha terminado la investigación del ente acusador, sobre las supuestas irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente.

Contexto: “Humillación histórica”: le dice a Petro por el penoso episodio con el avión presidencial en España. Así reaccionó el presidente

En el post, que envió el mandatario desde Arabia Saudita, dijo que la Fiscalía “no encontrará nada”.

Entre tanto, en una declaración que dio Camargo, a varios medios de comunicación, expresó que el ente acusador “llegará hasta las últimas consecuencias”.

Gustavo Petro en Arabia Saudita
Gustavo Petro en Arabia Saudita. | Foto: Presidencia

El miércoles de esta semana, la Fiscalía realizó una inspección judicial a las instalaciones de la Colombia Humana, en medio de la investigación sobre la presunta financiación ilegal de la campaña presidencial de Gustavo Petro.

“Lo que sé es que la diligencia hace parte del programa metodológico que se desarrolla en la dirección especializada contra la corrupción, que tiene que ver con las irregularidades que han sido denunciadas y que se conocen públicamente en la campaña de la Colombia Humana”, expresó la fiscal.

Y agregó: “Básicamente con dos líneas investigativas, una que tiene que ver con la superación de topes electorales, que es un tema muy conocido y que tendría que ver con la diligencia, y la otra, que tiene que ver con si hubo o no dinero de origen ilícito”.

“Tiene que ver un poco también con el señor Ricardo Roa, desde otra perspectiva del desvío de algunos recursos”, recalcó Petro.

Ricardo Roa era el gerente de la campaña Petro Presidente.
Ricardo Roa era el gerente de la campaña Petro Presidente. | Foto: Montaje SEMANA

Además, afirmó Luz Adriana Camargo: “Yo lo que diría es que en el 100 % de las investigaciones, ese es el deber de la Fiscalía, llegar hasta las últimas consecuencias. Es decir, ese es un imperativo de conducta que tienen que desarrollar los fiscales”.

Contexto: Armando Benedetti quiere salir de la lista Clinton y anuncia primera decisión

Sobre la inspección a sede de la Colombia Humana, trascendió que los investigadores buscaban información relevante sobre la campaña presidencial, los aportes que se hicieron, los estados financieros que se tenían y las cuentas que, de acuerdo con las denuncias, no cuadran en la legalidad del certamen electoral que eligió a Gustavo Petro como presidente de la República.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Conozca el horario del desfile del Día de los Muertos en El Paso: estas son las actividades programadas

2. Petro reveló qué país lo sacó del apuro tras golpe que recibió con la gasolina del avión presidencial: “Me ayudó”

3. La caída del príncipe Andrés: Carlos III actúa tras nuevas revelaciones del caso Epstein

4. Grupo de estadounidenses compró un pueblo abandonado y buscan convertirlo en icónico destino

5. Feminicidio estremece a la comuna 13 de Medellín: expareja asesinó brutalmente a joven de 19 años

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroFiscalía campaña presidencial

Noticias Destacadas

Presidente Gustavo Petro

Petro reveló qué país lo sacó del apuro tras golpe que recibió con la gasolina del avión presidencial: “Me ayudó”

Redacción Semana
Álvaro Uribe y César Gaviria.

César Gaviria se refirió al encuentro con Álvaro Uribe, dijo que trazarán rumbos para un “gran movimiento” de cara a las elecciones

Redacción Semana
Gustavo Petro y Luz Adriana Camargo

“No encontrará nada”: Petro retó a la fiscal Luz Adriana Camargo por la presunta financiación ilegal de su campaña

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.