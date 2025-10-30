Suscribirse

“Humillación histórica”: le dicen a Petro por el penoso episodio con el avión presidencial en España; así reaccionó el presidente

En Madrid, la aeronave sufrió un contratiempo como consecuencia de la inclusión del presidente en la lista Clinton.

Redacción Semana
30 de octubre de 2025, 6:00 p. m.
Exministro Wilson Ruiz y el presidente Gustavo Petro
Exministro Wilson Ruiz y el presidente Gustavo Petro. | Foto: Foto suministrada por Wilson Ruiz y foto Presidencia

Siguen las reacciones por el episodio que se registró en Madrid, España, con el avión presidencial, al cual le negaron el combustible a raíz de la inclusión de Gustavo Petro en la lista Clinton, por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en la administración de Donald Trump.

Una de las fuertes posturas fue la del exministro de Justicia, Wilson Ruiz, quien por medio de su cuenta de X afirmó que se trató de una “humillación histórica”.

“Que al avión presidencial le nieguen combustible por la inclusión de @petrogustavo en la Lista Clinton es una humillación histórica”, expresó.

Además, lanzó una pulla a Petro: “Colombia paga la vergüenza de un presidente que hundió al país en la deshonra internacional. La dignidad debe volver. Recuperemos el rumbo en 2026”.

Debido a ese mensaje del exfuncionario Wilson Ruiz, el presidente Gustavo Petro respondió de manera aireada: “La humillación no la pusieron en el aeropuerto de Madrid, no digan más mentiras”.

“Fue la empresa norteamericana con la que la FAC contrató toda su gasolina fuera del país, cosa que nunca debió ocurrir, y el lugar fue Cabo Verde en el África. España me ayudó, al contrario”, anotó el mandatario colombiano.

AVION PRESIDENCIAL Gustavo Petro
Gustavo Petro empieza a sufrir las consecuencias de estar en la lista Clinton. | Foto: León Darío Peláez Semana / Presidencia

Desde Arabia Saudita también agregó: “Menos mal pone la empresa gringa la humillación, porque se romperá el contrato con ella”.

“El mundo sabe que me persigue Trump porque me opuse al genocidio en Gaza y al crimen en el Caribe, y no porque llevaba cocaína o porque tenía sobrina y cuñada mafiosa, o tío, o porque estaba en el cartel de Pablo Escobar con papá de amigo de los Ochoa y cosas de esas”, recalcó el presidente de Colombia en redes sociales.

De acuerdo con las primeras versiones de los hechos, en el primer trayecto de salida del avión presidencial para cumplir con el itinerario hacia Medio Oriente, al momento de hacer una parada para el reabastecimiento de combustible en Madrid, España, esa operación fue negada, debido a que Petro está en la lista Clinton.

Presidente Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

Por último, y frente a esa restricción que pesa sobre el mandatario al no poder hacer una transacción sobre el combustible que necesitaba el avión presidencial, la gasolina para la aeronave fue “cedida”.

