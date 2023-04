“No le basta con darle puestos a sus amigas, ¿ahora quiere negociar mermelada?”: congresista sobre visita de Verónica Alcocer al Congreso

No cayó nada bien la visita de la primera dama Verónica Alcocer a la Comisión Séptima del Congreso, luego de que se aplazó el debate de la reforma a la salud este martes 18 de abril. Ese hecho generó un gran revuelo y desde distintos sectores han cuestionado la presencia de Alcocer en el Legislativo.

La visita ocasionó una discusión entre dos congresistas. “Nada justifica que la señora Verónica Alcocer -por la que nadie ha depositado un voto en Colombia- interfiera en el debate en el Congreso, especialmente en una reforma tan crítica como la de la salud. No le basta con darle puestos a sus amigas, ¿ahora quiere negociar mermelada?”, cuestionó la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, de Dignidad.

Nada justifica que la señora Verónica Alcocer -por la que nadie ha depositado un voto en Colombia - interfiera en el debate en el Congreso, especialmente en una reforma tan crítica como la de la salud.



No le basta con darle puestos a sus amigas, ¿ahora quiere negociar mermelada? — Jennifer Pedraza Sandoval (@JenniferPedraz) April 19, 2023

Desde el Pacto Histórico le respondieron. “Estábamos solo congresistas del Pacto de la Séptima con ministros, nada de mermelada, estábamos hablando de estrategias y técnica legislativa, lo cual es legítimo, es más, Verónica no habló una sola vez en lo que estuvo de reunión, que fue solo un rato”, reclamó la representante María Fernanda Carrascal, del petrismo.

La discusión entre ambas congresistas no quedó ahí. Pedraza le reclamó que supuestamente estarían haciendo lo que tanto criticaron cuando eran oposición. “Mafe no hagan maromas para justificar lo que tanto le criticaban a los gobiernos anteriores. No tiene presentación”, aseguró la congresista de Dignidad.

La representante Jennifer Pedraza de Dignidad cuestionó la presencia de Alcocer en el Congreso. Congresista 2022 / 2026 Bogota julio 18 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Y Carrascal el contestó con una indirecta. “No seas irresponsable, déjale eso a Robledo”, afirmó la representante a la Cámara del Pacto Histórico, haciendo referencia al jefe político del partido de Pedraza.

La llegada de Alcocer al Congreso generó gran revuelo y desde algunos sectores la señalaron de supuestamente hacer parte de una estrategia del Gobierno para lograr los apoyos para la reforma a la salud.

Hay quienes han reclamado que Alcocer no es una persona escogida por voto popular y no debería estar en esas gestiones. También causó intriga que Alcocer entró por los pasillos de la Comisión y posteriormente se cerraron para evitar que se filtrara lo que iban a discutir allí los miembros del Gobierno y los congresistas.

La representante María Fernanda Carrascal defendió la presencia de Alcocer en el Congreso. - Foto: Guillermo Torres

Una fuente le contó a SEMANA que supuestamente la primera dama estaría liderando una supuesta ‘operación mermelada’ para intentar configurar las mayorías en la reforma a la salud.

“El Gobierno está desesperado por ganar el pulso político de la reforma a la salud. Se le convirtió en un punto de honor y no le importa llevarse por delante a colombianos antes que conciliar. Mermelada, marchas, reuniones en horas de la noche y de la mañana… ¿qué sigue?”, cuestionó el senador David Luna, de Cambio Radical.

“Llegó la primera dama, asesores, congresistas de varios partidos y ministros porque estamos interesados en que salga adelante esta iniciativa porque hay un saboteo por parte de grandes poderes económicos”, dijo el representante Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico.

La reunión con Alcocer duró un poco más de 25 minutos. La primera dama abandonó el recinto con su esquema de seguridad para evitar preguntas de los medios de comunicación.

La primera dama de la Nación, Verónica Alcocer, estuvo en el Congreso. - Foto: Tomado de redes sociales

No es la primera vez que Alcocer va a la Comisión Séptima. El pasado 10 de noviembre de 2022, la esposa de Petro llegó a un debate de control político que se llevó a cabo contra la ministra de Salud, Carolina Corcho. Algunos congresistas reclaman que su presencia generaría una ‘presión’ indebida por parte del Gobierno.

En medio de todas esas tensiones, este miércoles 19 de abril continuará el debate de la reforma a la salud en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes hacia el mediodía.

Mientras que los congresistas cercanos al Gobierno siguen buscando la manera de lograr el apoyo mayoritario para que pueda avanzar el proyecto, desde las bancadas tradicionales que hacen parte de la coalición de Petro, siguen manteniendo distintos reparos sobre la iniciativa.