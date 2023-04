En ese documento, según los congresistas que la presentaron, se recogen alrededor de 60 recomendaciones de los partidos tradicionales. Sin embargo, no se hacen ajustes en las grandes ‘líneas rojas’.

Reforma a la salud: enmienda busca recoger recomendaciones de La U y el Partido Conservador, pero no termina de convencer

En medio del debate de la reforma a la salud, este martes 18 de abril en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, los ponentes del proyecto, cercanos al Gobierno, presentaron un documento con el que buscaban desenredar el debate y acercar a los partidos tradicionales.

Se trata de una enmienda con la que los representantes y coordinadores ponentes Alfredo Mondragón (Pacto Histórico), Martha Alfonso (Alianza Verde), Juan Carlos Vargas (Circunscripción de paz) y Germán Gómez (Comunes) pretendían recoger algunas de las 133 proposiciones que han presentado el Partido de la U y el Partido Conservador.

Uno de los hechos que más llama la atención es que Gerardo Yepes (Partido Conservador) y Camilo Esteban Ávila (Partido de la U), ponentes del proyecto y quienes firmaron la ponencia del Gobierno antes de la Semana Santa, no suscribieron esa enmienda.

En la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes hicieron presencia varios miembros del gabinete presidencial. - Foto: Guillermo Torres

Según reconocen los mismos congresistas en el documento, se recogieron alrededor de 60 recomendaciones hechas por los partidos tradicionales, de los 156 artículos que contiene la ponencia radicada.

Los congresistas afirman que uno de los objetivos de radicar ese documento es desenredar la discusión, ante la negativa de los partidos tradicionales de votar el articulado como lo mantiene el Gobierno.

Este martes, La U y el Partido Conservador emitieron un comunicado en el que aseguraron que no respaldarán el proyecto si continúan estando inconformes con los puntos solicitados.

El tema de fondo es que esa enmienda tampoco resolvería las líneas rojas que tanto La U como los conservadores y el Partido Liberales han solicitado que sean ajustados. Uno de esos puntos de honor es el aseguramiento mixto que han reclamado esas bancadas de los partidos tradicionales y lo consideran un inamovible.

En la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes se vivió un tenso debate. - Foto: Guillermo Torres

Sin embargo, desde el Gobierno han reiterado que ese punto no se cambiará. “No se pueden aceptar todas las propuestas de La U y el Partido Conservador porque nos devuelven a un mundo donde privados manejen el dinero público y la salud de los colombianos solo para hacer negocios particulares”, aseguró el presidente Gustavo Petro en medio de su gira en Estados Unidos. Les deseó “buena suerte” en el debate.

El Gobierno se sigue moviendo en diferentes frentes para lograr salvar el proyecto. Aunque la iniciativa se encuentra pendiendo de un hilo, sigue vivo y como ha demostrado el proyecto cualquier cosa puede pasar.

En las últimas horas se conoció que se convocó a un desayuno en la Casa de Nariño con los congresistas de la Comisión Séptima, sin embargo, según algunas versiones, se canceló porque varios de ellos no aceptaron la invitación.

También generó revuelo la llegada de la primera dama Verónica Alcocer a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes luego del debate de este martes. El hecho que fue criticado incluso desde sectores cercanos al Gobierno.

El ministro del Interior Alfonso Prada acompañó a la ministra de Salud Carolina Corcho en el debate. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

“No me quiero imaginar cómo se habría visto —o qué habrían dicho— si fuera la esposa de Duque la que hubiera llegado al Congreso a incidir en medio del trámite de una reforma. Con el mayor respeto, me parece que el gobierno está cruzando una línea muy peligrosa. No todo vale”, cuestionó la representante Catherine Juvinao, de la Alianza Verde.

Luego de que se aprobara una solicitud de aplazamiento este martes, el presidente de la Comisión Séptima de la Cámara de Representates, Agmeth Escaf, citó para las 10 a.m. de este miércoles para continuar con la discusión.

Se espera que se puedan resolver las dudas sobre las recusaciones que hay sobre la mayoría de los congresistas de esta comisión y que dejó profundas dudas sobre cómo continuar con el debate.

El panorama parece ser el mismo de las últimas horas y los partidos tradicionales siguen teniendo sus puntos inamovibles, mientras el Gobierno busca la forma de sacar adelante la reforma a la salud.