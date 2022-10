Otro “jalón de orejas” al presidente Petro por llegar tarde a diálogos vinculantes

Un día después de que Cali fuera escenario de los diálogos vinculantes para el Plan Nacional de Desarrollo, con la participación del presidente, Gustavo Petro; siguen siendo diversas las reacciones sobre el tiempo en la que arribó al lugar el mandatario: seis horas más tarde de lo previsto.

El representante a la Cámara por el Valle, Duvalier Sánchez, utilizó las redes sociales para expresar su inconformidad con el hecho de que no se cumpla a cabalidad la programación para actividades gubernamentales. Entre ellas, la prevista en la jornada anterior (que inició a las 9:00 a. m.).

“Tenía la ilusión de asistir a un espacio inédito con el #DiálogoVinculante, no fue así. El Pte @petrogustavo no llegó a la hora estimada. El sol inclemente, de las 7 a la 1 pm no se había avanzado en nada significativo. Preocupante, si así es la planeación… Mucho por mejorar”, dijo Sánchez a través de su cuenta de Twitter.

Sin embargo, no fueron pocos los que le salieron al paso. “Fue un espacio de participación que fue aprovechado por la ciudadanía. otra cosa es que algunos lo querían convertir en un show político y ganar protagonismo. El pueblo del Valle gestionó la sede de derecho de Univalle”, fue uno de los comentarios que empezaron a llover. Sin embargo, otros expresaron su molestia con que el mandatario no se hubiese hecho presente desde la mañana.

“Hay que mejorar la planeación de Planeación. Un desastre las seis horas de espera para iniciar. En el trabajo de las mesas de diálogos, muy poco tiempo de discusión pero productivo, bien orientados por los facilitadores. El ejercicio es interesante. Mucho por aprender, por mejorar”, fue otro de los comentarios en relación con las llegadas tarde a varios espacios.

¿Cuál es el objetivo de estos encuentros?

Gustavo Petro llegó a la sede de Meléndez de la Universidad del Valle a las 2:45 p. m., lapso desde el cual expresó que el objetivo de estos diálogos es vincular a la ciudadanía con la transformación que su administración espera lograr para Colombia.

Para el jefe de Estado, uno de los objetivos principales es extender ese tipo de encuentros a lo largo y ancho del territorio nacional, de manera que la población se sienta incluida en la toma de decisiones. Lo anterior al recalcar que para materializar los compromisos es necesario escuchar lo que tienen por decir los colombianos.

“Este no es un gobierno encerrado o un conjunto de técnicos, por muy brillantes que sean, los que pueden producir la magia del cambio en Colombia. La única manera de lograrlo, y ese es el sentido de mi presencia aquí, es convocando a la población, no para elegir a un candidato, sino esta vez para construir colectivamente el país que queremos”, dijo el mandatario.

Petro señala como otro de los puntos primordiales “aterrizar” la planificación en el territorio. “Qué se quiere del Gobierno Nacional en Cali, en el Litoral Pacífico, qué queremos como sociedad del territorio en el que vivimos, cómo aspiramos a que se cumpla, cómo lo soñamos, cómo lo dibujamos. Son las mismas personas, la base de la sociedad colombiana y el país dividido en territorios quienes están convocados a construir este diseño de lo que queremos del país”, agregó durante su intervención.

El encuentro regional de la jornada anterior concluyó con el compromiso de los funcionarios gubernamentales sobre las propuestas comunicadas por la ciudadanía. También manifestaron la intención de que otros diálogos como este sigan llevándose a cabo.