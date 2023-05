Pablo Beltrán dice que los negociadores del Gobierno no tienen buena comunicación con el presidente Petro: “No saben cómo funciona una mesa”

La negociación de paz con el ELN ha tenido varios momentos difíciles y cruces de mensajes entre el Gobierno nacional y la delegación guerrillera. Sin embargo, en el desarrollo del tercer ciclo que se está adelantando en La Habana (Cuba) hubo una crítica por parte del ELN que llama mucho la atención al tratarse de las comunicaciones del Ejecutivo.

Pablo Beltrán, jefe de la delegación de paz del ELN, dijo que han notado durante la negociación que la comunicación entre los negociadores del Gobierno y el presidente Gustavo Petro, no es la mejor y que han ocurrido varios episodios que así lo demuestran. “Entre el equipo negociador y el presidente Petro no hay buena comunicación”, dijo Beltrán.

Por ejemplo, recordó cuando el mandatario de los colombianos anunció el pasado 31 de diciembre de 2022 que se había pactado un cese al fuego bilateral con varios grupos armados, entre ellos el ELN. A juicio de Beltrán, esa es una clara muestra de que no hubo comunicación adecuada y que alguien de la delegación le hizo cometer el error al presidente Gustavo Petro.

Danilo Rueda, alto comisionado de Paz. - Foto: Imagen tomada de Twitter @ComisionadoPaz

“A mí me parece que lo que ocurrió con el cese al fuego del 31 de diciembre pasado es la muestra de que el presidente no estaba enterado de lo que pasaba en la mesa, no es solo de contenido, sino de forma. Cómo le van a pedir al ELN que apruebe un cese que no se ha discutido, no saben cómo funciona una mesa”.

Aureliano Carbonell y Pablo Beltrán, negociadores de paz del ELN. - Foto: Mesa de Diálogos entre el Gobierno Nacional de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional - ELN

Aunque aclaró que es un asunto que no le compete directamente, lo que ha ocurrido demuestra que al presidente Petro lo están informando de manera errada, no le informan o que está ocurriendo todo lo anterior. “Eso genera muchas preguntas, hay varias ocasiones donde hemos pedido claridades por esa falta de información”.

Sin duda, llama la atención que sea una guerrilla la que opine sobre las comunicaciones de los negociadores de paz del Gobierno con el presidente Gustavo Petro, pero se debe recordar que el ELN lleva años negociando con el Ejecutivo, razón por la cual tienen la experiencia con varios presidentes de Colombia y sus delegados.

En muchas ocasiones, diferentes sectores políticos han dicho que la falta de comunicación del mandatario colombiano con sus negociadores podría ser una de las consecuencias por las que el diálogo no avanza de la manera deseada. De hecho, Roy Barreras dijo en su momento que al presidente Petro lo estaban informando de manera equivocada, eso sí, sin tener certeza sobre si lo hacían de mala fe.

Presidente Gustavo Petro - Foto: Presidencia

El asunto de fondo para Pablo Beltrán es que mientras en la mesa se avanza sobre algún aspecto específico, el presidente Petro sale con declaraciones totalmente contrarias a lo que se ha discutido en la negociación y es allí donde dice que puede afirmar que la comunicación no es la correcta.

ELN descarta propuesta del presidente Gustavo Petro para implementar cese al fuego territorial

Pablo Beltrán, jefe de la delegación del ELN, aseguró que esa discusión la han tenido con gobiernos anteriores y que sencillamente no están de acuerdo con un mecanismo parcial y que los compromisos se pactarían si el cese fuera nacional.

“Hay muchas partes donde el ELN está públicamente, pero hay tantas o más partes donde el ELN está clandestino. Nunca se ha pactado que yo les entregue un censo de donde están nuestros militantes. Eso sí, lo que sí yo puedo garantizar es que si el ELN firma el cese, hasta el último militante, hasta el último miembro de la organización, así esté en una parte recóndita o secreta, va a cumplir el cese”, dijo Beltrán.

Por esa razón, indicó que los compromisos por parte del ELN se cumplirán, pero cuando la mesa pacte un cese nacional y verificado por la comunidad internacional. Como el presidente Petro argumentó su propuesta en el llamado de las comunidades, Beltrán le dijo que tal vez el mandatario no ha escuchado a todos los sectores. “Es que hay otras comunidades que ven es que antes del 7 de agosto de 2022 mataban a los seguidores de Petro, por ejemplo, y después de estos meses siguen matando a los seguidores de Petro (…) Entonces hay una violencia del viejo régimen que sigue golpeando a los sectores organizados de la sociedad y eso necesita una respuesta del Estado, del viejo régimen, no solo del ELN”.

Delegación del ELN en Cuba. - Foto: Twitter: @DelegacionEln

Además de rechazar la propuesta del presidente Petro, Beltrán aprovechó para decir que el ELN no tiene relación alguna con el narcotráfico. “Nadie ha dicho que el ELN es un cartel, la realidad es que no tenemos nada que ver con ese negocio. Prohibimos a nuestra gente trabajar con el narcotráfico, donde hay producción, cobramos un impuesto y eso es sabido”.

Así las cosas, el panorama para el tercer ciclo de paz que se está adelantando es bastante complicado porque además de rechazar esta propuesta, el ELN indicó que las conversaciones están en pausa por las posturas del presidente Petro.