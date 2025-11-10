Condenan a la cúpula del ELN por reclutamiento sistemático de menores de edad. Son 60 casos documentados entre 2002 y 2019

Mientras el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se aleja de cualquier posibilidad de salida negociada con el gobierno del presidente Gustavo Petro y, por el contrario, arremeten violentamente con atentados terroristas como el ocurrido el fin de semana contra una base militar en Tunja, Boyacá, las investigaciones de la Fiscalía desnudan el actuar criminal de este grupo.

Luego de un largo proceso, la Fiscalía logró un sentido del fallo condenatorio contra 11 miembros del ELN, entre ellos varios de los jefes máximos, reunidos en el Comando Central (Coce) de esta guerrilla.

“La Fiscalía presentó en juicio oral pruebas que dan cuenta de un patrón continuo y sistemático de reclutamiento ilícito de menores de edad impuesto por los máximos cabecillas del ELN, que les permitió vincular mediante amenazas y engaños a 60 niños, niñas y adolescentes a diferentes estructuras del grupo armado ilegal“, informaron desde la entidad.

La investigación desnuda la operación sistemática de reclutamiento entre los años 2002 y 2019, en las regiones de Antioquia, Chocó, Risaralda, Valle del Cauca, Bolívar y el bajo Cauca antioqueño.

“En el curso de la investigación liderada por un fiscal de la Dirección Especializada contra las violaciones a los Derechos Humanos, fueron documentados casos que involucran a 24 víctimas mujeres y 36 hombres, incorporados de manera forzosa”, advierte la investigación.

En ese sentido, un juez penal especializado de Antioquia emitió sentido de fallo condenatorio contra 11 integrantes del ELN y los declaró responsables del delito de reclutamiento ilícito.

Uno de los aspectos más importantes de la decisión, cuyo monto de la pena se conocerá en febrero del próximo año, es que los principales jefes del ELN, miembros del Comando Central, serán condenados.

“Los afectados con la decisión son los integrantes del autodenominado Comando Central del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino; Eliecer Erlinto Chamorro Acosta, alias Antonio García; Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán; y Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias Pablito”, decidió el juez penal especializado de Antioquia.

La decisión también está dirigida al frente más sangriento del ELN que opera en esta región del país, se trata del Frente de Guerra Occidental.

Miembros del COCE del ELN: 'Gabino', 'Antonio García', Pablo Beltrán' y 'Ramiro Vargas'. | Foto: Guillermo Torres