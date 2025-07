“Si no le inyecto a mi hijo la insulina, él se me muere. Mi hijo depende de la insulina, él tiene que sostener su dosis porque no puede pasar ni un solo día sin insulina”. Ese es el testimonio de Yudi Tatiana Mejía, la mamá de José Gabriel, un niño de ocho años de edad diagnosticado con diabetes tipo 1 que lleva cuatro meses sin poder acceder a los medicamentos que necesita para sobrevivir a través del sistema de salud.