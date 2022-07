Padre Francisco de Roux pidió ante la ONU que Colombia “termine la guerra contra el narcotráfico”

El presidente de la Comisión de la Verdad le solicitó a la comunidad internacional que no apoye más a Colombia en la “guerra”.

El padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, pronunció ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) un discurso que sin lugar a dudas generará un fuerte debate en Colombia.

De Roux hizo un llamado a la comunidad internacional para que no le entregue más ayuda a Colombia para la “guerra”, al argumentar que la existencia del Ejército y Policía deben ser para la paz.

“Por eso pedimos hoy que, si ha de haber ejércitos, sean Ejército y Policía para la paz, no para la guerra, y pedimos a la comunidad internacional que no nos den nada para la guerra, queremos hacer de Colombia un paradigma mundial de la reconciliación”, sostuvo en la sesión especial de la ONU que se llevó a cabo este jueves 14 de julio en Nueva York.

“En la guerra, la guerra en Colombia se empapó de narcotráfico y como estamos metidos en el modo guerra, tomamos de otros países consumidores la idea de que el narcotráfico es un asunto de seguridad nacional y, por lo tanto, un asunto de guerra”, agregó.

“Nos unimos para destruir al campesino que se refugia en la coca porque lo hemos dejado empobrecido y despojado de tierra y de capital”, afirmó.

“La Comisión pide terminar la guerra contra el narcotráfico y pide comprender y [no equivocarse con] la pretensión de que el provisionismo armado puede detener al narcotráfico, cuando lo que hace es aumentar las ganancias del negocio”, anotó el presidente de la Comisión de la Verdad.

La declaración del padre De Roux va en contravía de los datos que entregaron el jueves de esta semana también las autoridades de Estados Unidos, que reportaron una disminución de cultivos ilícitos de coca en Colombia.

De la misma manera, los datos arrojados desde Estados Unidos señalan que “Colombia produjo durante 2021 un total de 972 toneladas de cocaína, un 2,2 % menos que las 994 toneladas de 2020, y registró 234.000 hectáreas de cultivo, un 4,5 % menos que las 245.000 del año anterior”, advierte el informe de las autoridades de EE. UU.

La polémica continúa en la Comisión de la Verdad

Hace varios días, los colombianos escucharon cómo Carlos Martín Beristain y Alejandro Valencia, consejeros de la Comisión de la Verdad, le pidieron al Parlamento Europeo que no financiara más al Ejército en Colombia.

Lo hicieron, tras revelar los detalles del informe que presentó la entidad que dirige el sacerdote, del que salen mal librados el Ejército, la Policía y el Estado por violación a los derechos humanos, extralimitaciones y ejecuciones extrajudiciales.

“Hemos pedido a la comunidad internacional no más ayuda militar para Colombia, ¡no más ayuda militar! Solo ayuda para la paz, no más ayuda para la guerra. Esto no es lo que Colombia necesita, ni una dinámica de la guerra”, señaló.

Martín Beristain es español. Por esto, distintos sectores políticos no entienden cómo este hombre habló en nombre de Colombia e hizo la polémica solicitud ante la comunidad internacional.

Por último, el psicólogo europeo ha asesorado las comisiones de la verdad en Perú, Ecuador y Paraguay. En Colombia asesoró el informe La verdad de las mujeres, de la misma entidad que dirige De Roux y que nació tras los diálogos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc, con el único objetivo de contarle al país una verdad con todos los puntos de vista sobre el conflicto armado.