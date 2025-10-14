Suscribirse

Partido único del Pacto: radican ponencia ante el CNE que rechaza adhesión de Progresistas y Colombia Humana

La ponencia rechaza la solicitud que habían hecho esos partidos de reponer la resolución que negó su vinculación al partido único.

Redacción Semana
14 de octubre de 2025, 2:17 p. m.
Iván Cepeda, adhesión a la campaña a la presidencia de congresistas y dirigentes.
La senadora María José Pizarro lidera Progresistas, el sector político que no ha podido vincularse al partido único del Pacto Histórico. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

La consolidación del partido único del Pacto Histórico con todas las colectividades afines al presidente Gustavo Petro sigue sin concretarse.

Ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) fue radicada una ponencia que niega la fusión de la Colombia Humana y de Progresistas a esa colectividad, lo que significa un tropiezo para los intereses del petrismo de articular dentro de ese sector político una única colectividad de cara a las elecciones de 2026.

La proposición rechaza el recurso que habían presentado los representantes legales de varios de esos partidos y también determina no reponer la resolución 09673 de septiembre de 2025 con la que se resolvió la solicitud del Pacto Histórico de tener una personería jurídica que aglutinara a la Colombia Humana, la Unión Patriótica, el Polo Democrático Alternativo, el Partido Comunista y Progresistas.

Por lo pronto, dentro del partido único del Pacto Histórico solo se aceptó la fusión del Partido Comunista, el Polo Democrático y la Colombiana Humana, pues el CNE consideró que el resto de colectividades que querían articularse dentro de esa fuerza única tenían pendientes administrativos por resolver que les impedía pertenecer a esa fuerza única de izquierda.

La ponencia fue presentada por el magistrado Altus Baquero y, de prosperar, mantendría la decisión de ese tribunal administrativo de limitar cuáles fueron la colectividades que quedaron dentro de ese partido único, en medio de los intentos que ha hecho ese sector político de revertir la decisión del CNE.

En desarrollo...

cneProgresistasPacto histórico

