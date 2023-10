Pedro Medellín: “Estas elecciones van a ser importantes, van a poner a prueba esa fragilidad del poder presidencial”

Pero el presidente es un monarca encadenado, porque, aunque tiene el poder de decisión, ese poder no se expresa realmente en el territorio debido a que tiene una institucionalidad muy frágil, unos partidos que no lo soportan y unas instituciones que coexisten por un tema formal. Es un presidente muy potente, pero una presidencia cada vez mas frágil y cada vez mas incompetente.

Hay temas sensibles que el presidente ya no puede manejar, como la seguridad, la regulación económica que no están controlando y unos problemas muy serios de corrupción. Entonces esa Presidencia tiene mucho dinero, pero poca capacidad de acción.

El presidente va a perder las elecciones, sencillamente porque en el Pacto Histórico no hicieron nada para prepararse. Estaban dedicados a gobernar y cuando se dieron cuenta ya las elecciones estaban encima y no pudieron prepararse, entonces no tienen con quién ganar. Salvo el caso de Bolívar, que es el único candidato fuerte que tienen, en lo demás no tienen nada.