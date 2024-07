Personero de Bogotá revela en SEMANA que indicadores de Subred Centro Oriente se han desmejorado bajo intervención de SuperSalud

A.C.F.: No solo miremos el Parque Nacional, sino todos los puntos donde están asentados, me preocupa La Rioja y me preocupan los niños, niñas y adolescentes de estas comunidades. Desde el año 2021, a la fecha, han fallecido cerca de 24 niños. Por otro lado, hay datos preocupantes sobre el tema de la mutilación de órganos sexuales, ya se han reportado tres casos por parte de la Secretaría de Salud, se trata de prácticas que en Bogotá no se veían.