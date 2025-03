Petro arremetió contra el Banco de la República por no bajar las tasas de interés: “Uribismo trata de detener el éxito económico”

“Pero la acción no es exclusiva del uribismo, y no nos haría tanto daño si no fuese porque ocurrieron otras cosas, que la prensa no dice; la situación difícil de las finanzas públicas, no se debe a la economía que va muy bien, no se debe al recorte a la mitad de la reforma tributaria que aprobamos con el Congreso, ni a la falta de la ley de financiación que saboteó el congreso”, dijo.