Petro defendió marcha de la consulta popular con pulla al Congreso: “Les importa un bledo que 1 millón de personas salgan a la calle”

De la misma manera aseguró: “No es amenaza que le insulten a Petro todos los días en los medios de comunicación de los más ricos de Colombia, cuánto me deben de indemnización por el respeto que deberían tenerme, no como presidente, sino como simple ser humano, que hasta me da ganas, porque de qué voy a vivir cuando salga de aquí”.

“Me precio de no salir de estos empleos públicos que el pueblo me da porque nadie más me da sin robarme un solo peso. Pero sé que queda uno vulnerable y no me importa. Dios proveerá, dice la Biblia. Dios proveerá, pero lo que sí me importa es resarcir el daño; aquí llegamos como emancipadores, es la palabra que más me gusta”, sostuvo el presidente Petro.