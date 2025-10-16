Suscribirse

Política

Petro habló de “datos íntimos” de ciudadanos tras demanda de la Procuraduría a su modelo de pasaportes

El presidente mencionó el nivel de calidad que tendrían los nuevos pasaportes.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
16 de octubre de 2025, 5:00 p. m.
Presidente Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

No pasó desapercibido para el Gobierno nacional y especialmente para el presidente de la República, Gustavo Petro, la decisión que tomó la Procuraduría de tomar acciones en contra del convenio del nuevo modelo de pasaportes.

El Ministerio Público demandó los convenios que suscribió el Gobierno Petro a través de la Cancillería con la Imprenta Nacional y Portugal, para la expedición de los nuevos pasaportes.

Contexto: Procuraduría demandó el convenio que firmó la Cancillería y la Imprenta con Portugal para el nuevo modelo de pasaportes

El jefe de Estado habló del papel que asumirá la Imprenta Nacional, pese a la ola de críticas que se han conocido desde diferentes orillas políticas, que han advertido que esa entidad no cuenta con la infraestructura necesaria para adelantar esa tarea.

“El país tiene derecho a que su Imprenta sea capaz de hacer los documentos de identificación de sus ciudadanía”, expresó el jefe de Estado en su cuenta de X.

Presidente Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro | Foto: Presidencia

Pero, en ese mensaje que publicó Petro, llamó la atención que hiciera mención sobre los “datos íntimos” de los ciudadanos.

“Los datos íntimos de la ciudadanía no deben quedar en manos privadas comerciales, me aparto por completo del procurador en este tema. Ya vi el desarrollo del pasaporte y será el cuarto en calidad en el mundo”, recalcó el mandatario colombiano.

La medida que adoptó el Ministerio Público y que molestó al Gobierno, la tomó el procurador Marcio Melgosa, delegado para la vigilancia de la función pública, que presentó la demanda diseccionada al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, argumentando que se hubo controversias contractuales que se han presentado en ese contrato y aclaró que la pretensión es declarar nulidad absoluta del contrato estatal.

En la demanda de 37 páginas expresa la Procuraduría: “La justificación de este convenio se basó en la aplicación del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, relativo a la contratación con organismos internacionales. Sin embargo, se verificó que los aportes de la Imprensa - Casa da Moeda de Portugal solo correspondían al 21 % del valor total del convenio, por lo que no se cumplía el requisito legal de financiación mínima del 50%“.

Cancellaría, Imprenta Nacional y Casa de la Moneda de Portugal: Procuraduría cuestiona contrato de pasaportes
Cancellaría, Imprenta Nacional y Casa de la Moneda de Portugal: Procuraduría cuestiona contrato de pasaportes. | Foto: Procuraduría General de la Nación

“La Imprenta Nacional de Colombia no contaba con la capacidad técnica y operativa para ejecutar directamente el objeto contractual, limitándose en la práctica a recibir capacitación y realizar pagos, mientras que la Casa da Moeda asumía la ejecución total de las actividades, configurándose una subcontratación integral del objeto del convenio”, se desprende de la demanda de la Procuraduría.

Contexto: Gustavo Petro dio inesperado anuncio sobre extradición de narcos a EE. UU.

Finalmente, el organismo de vigilancia evidenció problemas en la sesión de la junta directiva de la Imprenta sobre el convenio del nuevo modelo de pasaportes: “Se encontraron graves irregularidades: citación extemporánea, ausencia de acta formal conforme a los estatutos, sustitución por grabaciones de audio y video, y exigencia de acuerdos de confidencialidad a los miembros”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Trump y Putin anuncian reunión crucial para “poner fin” a la guerra de Ucrania

2. Nueva EPS se pronuncia tras orden de embargo; afiliados estarían afectados

3. Pareja de Simón Brand, ex de Claudia Bahamón, dejó contundente mensaje tras incómodo tema: “No se crean con el derecho”

4. Él es ‘Arepito’, el migrante colombiano que se hizo viral por su puesto de comidas callejeras en Canadá, esta es su historia

5. Ultimátum de Trump a Hamás: “No tendremos más opción que matarlos”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetropasaportesDemandaProcuraduría

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.