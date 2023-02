Piedad Córdoba criticó a Jota Pe Hernández: lo llamó “monaguillo de Alejandro Ordóñez” y le dijo que le “falta pelo pa’ moño”

La senadora del Pacto Histórico, Piedad Córdoba, arremetió este sábado 4 de febrero contra el senador Jota Pe Hernández, quien en los últimos días cuestionó a la dirigente, entre otras cosas por la extradición de su hermano Álvaro Córdoba a una cárcel de Estados Unidos.

Córdoba, visiblemente molesta con las críticas de Hernández, preguntó: “A ver, Jota Pe Hernández, respóndeme algo: yo fui una de las que lideré debates contra Agro Ingreso Seguro, Invercolsa, Saludcoop y Araújo Noguera. Tú, que tanto dices que luchas contra la corrupción, ¿me puedes decir qué has hecho? Porque yo solo te veo hablar por YouTube”.

La senadora también le dijo: “A ver, Jota Pe Hernández, cuando eras monaguillo de Ordóñez, yo estaba secuestrada por Castaño diciéndole que me matara de una vez. Te falta mucho pelo pa’ moño. Si te hubiera pasado la centésima parte de lo que a mí, estarías debajo de la cama llorando. Álvaro saldrá inocente”.

Piedad Córdoba dice que tiene una carrera política y unos logros que mostrar, pero confesó que está cansada de la persecución en su contra. - Foto: guillermo torres-semana

“Yo estuve secuestrada por Carlos Castaño al borde de la muerte y no salí a punta de trinos”, precisó la congresista.

Córdoba le contó a SEMANA que está muy cansada de la persecución en su contra.

“Yo tengo mucho que mostrar en mi trayectoria política, mucho es mucho. Estos debates contra la corrupción los hice yo y a un costo muy alto. ¿Y qué ha hecho él (Jota Pe Hernández)? Realmente el Congreso es mucho lo que ha descendido. Ahora todo es a través de trinos baratos”, destacó.

La líder política recordó que ella tuvo que exiliarse en Canadá por las amenazas de muerte contra ella y sus hijos. “Y no regresé a punta de trinos”, aclaró.

Además, “me empleé a fondo en liberar a 42 personas secuestradas en poder de las Farc y el ELN me entregó a mí alrededor de 150 personas en su poder, arriesgando todo y no precisamente a punta de trinos”.

Piedad Córdoba le preguntó recientemente al concejal de Bogotá, Julián Rodríguez Sastoque, cuáles eran sus logros políticos. - Foto: SEMANA/Autor anónimo.

Asimismo, “el ex procurador Alejandro Ordóñez me inhabilitó por 42 años y a los 7 años recuperé mis derechos políticos y, no precisamente, a punta de trinos baratos”.

También recordó “las leyes que lideré y aprobaron en el Congreso, entre ellas una que le permite a la vicepresidenta Francia Márquez la política de negritudes, la Ley 70, recogida por países como Brasil, la dirección de la mujer, la dirección de negritudes, el plan de igualdad de oportunidades para las mujeres, entre otras”.

Piedad Córdoba le reconoció recientemente a SEMANA que la extradición a Estados Unidos de Álvaro Córdoba, su hermano, no ha sido fácil para ella ni para su familia. - Foto: guillermo torres-semana

En sus redes sociales, el senador Jota Pe Hernández cuestionó a Córdoba. Relacionó los delitos por los que está siendo investigado Álvaro Córdoba en Estados Unidos y mostró unas fotografías de la dirigente con líderes de izquierda, entre ellos Fidel Castro, Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

“Narcotráfico, tráfico de armas largas y concierto para delinquir son los delitos por los que será juzgado Álvaro Córdoba en EE. UU. Hoy, Piedad Córdoba despide a su hermano, quien finalmente deberá responder ante la justicia, justicia que a veces tarda, ¡pero llega! #FelizViaje”, escribió.

Piedad Córdoba no está dispuesta a permitir más cuestionamientos en su contra. Recientemente, también le respondió al concejal de Bogotá, Julián Rodríguez: “A ver, mijo, cuando usted tenía 10 años y jugaba pelota, yo me estaba enfrentando a Uribe en persona liberando 37 secuestrados, redacté y lideré la Ley 70, defendí los derechos LGBT cuando la sigla ni existía. ¿Me puedes explicar que has hecho tú? ¿Desde qué pedestal hablas?”, le escribió en su cuenta personal de Twitter.