Suscribirse

Política

Polémica de la película Noviembre: familia Gaona Bejarano ganó tutela y se modificará controvertida frase

Juliana Gaona Bejarano, hija del fallecido magistrado Manuel Gaona Cruz, explicó la batalla judicial que emprendió para modificar el filme.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
31 de octubre de 2025, 1:17 p. m.
Imagen de referencia de la toma y retoma del Palacio de Justicia. | Foto: Lope Medina / Cortesia

Un juez ordenó modificar algunas piezas de la película Noviembre que recrea la toma y retoma del Palacio de Justicia, amparando los derechos de la familia del magistrado Manuel Gaona Cruz, que fue asesinado por el M-19. La decisión ha generado una gran controversia en Colombia.

Juliana Gaona Bejarano, hija de la víctima, contó que el juzgado protegió el buen nombre y la honra de su padre en el filme, dado que “realizó una representación lesiva sin el respaldo probatorio”, y citó una “frase injuriosa” que apareció en la producción: “Ni usted, Gaona, que es uña y mugre con esos terroristas”, haciendo alusión al M-19.

Contexto: Petro habla del M-19 y la toma del Palacio de Justicia: “Recibieron disparos de quienes estaban al frente”

La interpretación de Gaona Bejarano es que la película difundió una narrativa falsa e injuriosa, “la cual presentaba a mi padre como colaborador del grupo armado que lo secuestró durante 28 horas y, posteriormente, lo asesinó de forma atroz. Ante tal circunstancia, el juzgado 128 penal municipal de Bogotá falló a nuestro favor”.

Entre tantas cosas, el juez ordenó eliminar la frase en cuestión y prohibió el uso del nombre y rasgos identificables del magistrado fallecido para “atribuirle conductas falsas”. Igualmente, pidió incluir en la película y sus piezas promocionales una aclaración visible advirtiendo que es una ficción basada en hechos reales, y que cualquier semejanza no implica afirmación histórica.

Frente a los cometarios que se han dado en la opinión pública sobre una supuesta censura, Juliana Gaona Bejarano aclaró que “la decisión judicial no cercena la libertad artística ni la libertad de expresión, lo que hace es proteger la memoria, la verdad y los derechos más básicos de una persona que entregó su vida para defender a su país. La libertad de creación es un pilar de toda democracia, pero también tiene límites, no puede distorsionar hechos históricos, estigmatizar las víctimas o afectar la reputación de quien defendió la justicia, amparándose en la ficción para alterar o confundir los hechos reales”.

Ella contó que, en ningún momento, los productores ni el director de la película sustentaron con pruebas o con fundamentos jurídicos las afirmaciones que “distorsionan y vulneran la figura de mi padre”. “La verdad y la memoria de Manuel Gaona Cruz no están en discusión. Ambas están respaldadas por la justicia, los testigos y los informes oficiales que, durante décadas, han probado quién fue y qué representó. No se puede construir memoria sobre la ficción”.

Contexto: “Tamaña ignorancia”: Petro se molestó por aguda crítica de Mauricio Gaona a su propuesta de una constituyente

Ella concluyó: “Manuel Gaona Cruz, un magistrado íntegro, un jurista que dedicó su vida a defender la Constitución, la justicia y los valores democráticos. Esa es la verdad que los registros históricos, las investigaciones oficiales, los testimonios y los miles de estudiantes y servidores de la rama judicial que lo conocieron hoy confirman”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Mañana de 31 de octubre bastante trágica en Bogotá: van tres moteros muertos en accidentes de tránsito

2. Polémica de la película Noviembre: familia Gaona Bejarano ganó tutela y se modificará controvertida frase

3. Xabi Alonso comunicó al mundo lo que pasará con Vinícius en Real Madrid: así quedó todo

4. Maduro encarga en vivo una inesperada misión “especial” a Alex Saab en plenas tensiones militares con EE. UU.: “Meta su cerebro”

5. Video | Jessi Uribe fue captado besando a otra mujer estando lejos de Paola Jara; pidió que “ojalá” no lo regañara

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Toma del Palacio de Justicia

Noticias Destacadas

Polémica de la película Noviembre: familia Gaona Bejarano ganó tutela y se modificará controvertida frase

Redacción Semana
Mientras el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, radicó iniciativas para favorecer penalmente las organizaciones ilegales dedicadas al narcotráfico, las hectáreas cultivadas con hoja de coca aumentaron un 53 por ciento.

Veterano del Ejército denunció “siniestro” proyecto que dejó listo el exministro Montealegre ante de salir del MinJusticia

Redacción Semana
El presidente Petro ya reaccionó a la noticia de que entró a la Lista Clinton de Estados Unidos.

“Se van”: nueva orden del presidente Petro tras protestas en Barranquilla y denuncias de violencia de la Policía

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.