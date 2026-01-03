Políticos y dirigentes colombianos reaccionan a la captura de Nicolás Maduro: “Millones de venezolanos celebran”

El ataque militar desplegado por el gobierno estadounidense contra el régimen venezolano, en Caracas, y la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flóres, han generado múltiples reacciones de dirigentes políticos colombianos y candidatos presidenciales.

La precandidata Vicky Dávila afirmó que el “restablecimiento de la democracia y la libertad en Venezuela es una gran noticia para el pueblo venezolano, pero también para Colombia y toda la región”.

“Nuestro país será la despensa de la recuperación de Venezuela, gran oportunidad económica y para la seguridad, porque la lucha contra el crimen será de los dos países, Colombia con su nuevo Gobierno, el Gobierno de los valientes. Y con Edmundo González y María Corina Machado”, expresó la vallecaucana.

La representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde, manifestó: “No me puedo imaginar la fiesta que hoy harán en Venezuela los ciudadanos en las calles, el dictador ha caído, vuelve la democracia!! No puedo imaginar el ingreso triunfal de María Corina a Caracas!!!”.

Por su parte, el representante José Jaime Uscátegui, del Centro Democrático, afirmó: “Exaltamos hoy el heroísmo, la entereza y la fuerza de una mujer valiente: María Corina Machado, líder indiscutible de la oposición democrática en Venezuela. Su voz firme, su resistencia inquebrantable y su amor por la libertad, mantuvieron encendida la esperanza de millones de venezolanos que hoy celebran la captura de un criminal como Maduro”.

El expresidente Álvaro Uribe también emitió un pronunciamiento en el que aseguró que Estados Unidos “actuó en legítima defensa”.

“No se puede pretender que nada pase cuando por años se ha albergado a terroristas que amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos; se ha servido como corredor aéreo, terrestre y marítimo para trasladar narcóticos a los Estados Unidos; se ha violado la democracia y se ha propiciado un éxodo de 9 millones de ciudadanos”, dijo Uribe.

Y agregó: “La dictadura ha protegido a los narcoterroristas de Colombia, ha estimulado la violencia contra nuestro pueblo. Estados Unidos ha tenido que hacer lo que debieron hacer los organismos internacionales y las Fuerzas Armadas de Venezuela que prefirieron el soborno de la dictadura que hacer respetar la democracia de su País. Que las Fuerzas Armadas de Colombia no entren en el suicidio de proteger a la dictadura como se ha pretendido con la Zona Binacional. Que el hermano pueblo de Venezuela encuentre su camino de libertad y de bienestar colectivo. Que en Colombia nos liberemos pronto del contagio destructor”.