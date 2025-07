Una de las cartas, fechada el pasado 24 de junio de 2025, fue presentada por la Embajada de Portugal en Colombia, en la que expresaron su inconformismo con las reuniones que tuvieron con la Cancillería de Laura Sarabia y porque, según ellos, no se logró avanzar como esperaban.

No obstante, genera alerta el que afirmen que no estarían listos para ese nuevo proceso, a pesar de lo que ha dicho el jefe de gabinete, Alfredo Saade. “En lo que se refiere a la Imprensa Nacional-Casa da Moeda, siempre manifestamos nuestro compromiso y disponibilidad para acompañar y analizar lo que el Gobierno de Colombia considerase valioso, pero solo hemos sido convocados para aclarar dudas. A la fecha, no tenemos conocimiento ni hemos sido involucrados en discusiones de naturaleza más estratégica, como, por ejemplo, qué opciones de solución podrían ser exploradas”, reconocieron.