El Ministerio de Relaciones Exteriores le respondió un derecho de petición a la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, en el que consultó sobre la producción de pasaportes y si el país estaría preparado para ese proceso. Desde la Cancillería reconocieron que los tiempos no dan.

Desde la Cancillería reconocieron que “a la fecha no existe un acuerdo aprobado que permita referir los términos, derechos, obligaciones y contraprestaciones, ni se tiene una fecha estimada para ello”.

De esa manera, se aclara que se necesita de 35 semanas una vez se firme el convenio interadministrativo, por lo cual no se podría iniciar con las operaciones a partir del 1 de septiembre, como lo anunció el jefe de gabinete, Alfredo Saade.

Otro de los grandes faltantes son las vigencias futuras que no se han garantizado para la producción de las libretas. “Estas vigencias futuras constituyen el respaldo presupuestal del Acuerdo de Cooperación Comercial que firme la Imprenta Nacional de Colombia con la Casa de la Moneda de Portugal” , dijeron desde la Cancillería.

La senadora Angélica Lozano cuestionó este hecho porque desde el mismo Ministerio de Relaciones Exteriores reconocen que el país no estaría preparado para producir el documento.

“La Cancillería ha confirmado por escrito que no hay acuerdo firmado con Portugal, que la planta de producción nacional no está lista y que no hay presupuesto que garantice recursos para garantizar la continuidad a 2030 de la expedición de pasaportes. Están improvisando, y eso puede dejar a Colombia sin pasaportes en septiembre”, cuestionó la senadora de la Alianza Verde.