Aunque por ahora no hay una versión oficial desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, SEMANA conoció que una de las razones por las que no habría disponibilidad de citas es porque se habría desbordado la capacidad ante la incertidumbre que se ha generado en la opinión pública.

“Sin tener ninguna atribución para ello, Saade reunió a mi equipo para darles una orden improvisada y contraria a la mía. Ellos, sorprendidos, me llamaron a informarme y a pedirme instrucciones. Mi equipo me dejó saber que el señor Saade les ordenó demorar la asignación de citas para ‘hacer rendir’ el stock de pasaportes que queda. Cuando le pregunté por qué se había atrevido a dar tal instrucción me contestó que demorarle las citas a la gente no tenía problema y que así el stock de pasaportes alcanzaba para más tiempo”, denunció Sarabia en entrevista con Cambio.