“Prefiere que los colombianos no sepan lo que está pasando”: fuerte editorial de Luis Carlos Vélez sobre ataques de Petro a la prensa

Luis Carlos Vélez, director de La FM, enfocó su editorial de este jueves, 8 de junio, en los ataques a la prensa del presidente Gustavo Petro en su último discurso. El periodista reprodujo al aire el fragmento en el que el mandatario atacó directamente a SEMANA, asegurando que esta casa periodística “ordena y el CTI obedece”.

“Gustavo Petro ya logró un hito por el cual su administración va a ser recordada. No se trata de un gran logro o un cambio positivo para la nación, no. Este jefe de Estado ya es el presidente que más ha atacado a la prensa en la historia de Colombia. Agredir a la prensa es atentar contra la democracia. Es atentar contra usted, contra su familia. Contra usted y contra mí”, dijo el periodista en su editorial.

El periodista aseguró que al presidente “no le gusta que los medios estén ventilando los hechos de las personas dentro de su propio círculo”.

Gustavo Petro ataca violentamente la libertad de prensa. - Foto: REUTERS

“A Gustavo Petro le hierve la sangre que los colombianos sepan que sus lugartenientes de campaña movieron la línea ética para ganar las elecciones. Que la exesposa de su hijo diga que hubo manejos de dineros de narcos en la campaña, que la niñera de su mano derecha denuncie presuntos abusos de poder, que su exembajador en Venezuela mande mensajes en los que dice que entraron 15.000 millones de pesos para la Costa”, dijo Vélez en un recuento de las revelaciones hechas por medios de comunicación.

Frente a esto, la pregunta que el director de La FM le formula al presidente es contundente: “¿Qué nos inventamos los medios? ¿Cuál es la mentira que hace parte de nuestra imaginación? ¿Nos odiaría menos si nos calláramos?”.

Vélez concluyó que el presidente prefiere que los colombianos “no sepan lo que está pasando y cómo el propio veneno de su administración está resultando en una implosión”.

El director del programa radial comparó al presidente con Donald Trump, exmandatario estadounidense, quien también emprendió ataques contra la prensa.

“La verdad es que, ya entrados en gastos, son exactamente iguales. La situación es la misma. El expresidente de Estados Unidos fundamentó su administración en un ataque constante a los medios de comunicación. Un gobierno caótico, desastroso”, opinó Vélez.

El periodista explicó que esa es la estrategia de “los populistas” y se basa en crear un enemigo “gigantesco, poderosísimo y malo” para esconder los errores del Gobierno. “Que el emperador está desnudo”, agregó Vélez.

Presidente en su discurso en medio de las marchas a favor de las reformas. - Foto: REUTERS

Luego, el director de la mesa reflexionó sobre cómo cubrir el Gobierno en medio de ataques directos a la prensa: “¿Debemos nosotros, los medios de comunicación, entrar a ese ring de las acusaciones y multiplicar esos señalamientos? Él dice, nosotros decimos”.

“Es mi intuición sincera, y se lo digo a usted, señor o señora en su casa, que el Gobierno utiliza esto para callar los escándalos. Hombre, y esto está demostrando que es experto. Cuando salió lo de su hijo y Day, inmediatamente hubo tremenda crisis de Gobierno y salieron los ministros. Y la prensa es una desgraciada. ‘Todo es culpa de la prensa’. Pero, realmente es que la reforma a la salud que estaban sacando adelante es muy mala, a la gente no le sirve y ayer salieron por lo menos cien académicos a decir que eso no funcionaba. Y que va en contra de la salud de los colombianos, pero la culpa la tiene la prensa, según Petro”, argumentó.

Ahora, con el escándalo desatado por los audios de Armando Benedetti, revelados por SEMANA, el presidente decidió denigrar de los medios de comunicación.

“Señor, señora. No quiere que le contemos esto a usted. Quiere que nos enfrentemos a él, tiremos piedras, nos insultemos y nos victimicemos. Él se victimiza. Creo que aquí la solución no es jugarle a Gustavo Petro”, concluyó el periodista.

Manifestantes sostienen cartel en contra de varios medios de comunicación. - Foto: Suministrada

En cambio, Vélez invita a seguir reportando lo que pasa alrededor de Nicolás Petro, Juan Fernando Petro y Armando Benedetti con la entrada de dineros “calientes” a la campaña.

“Eso nos lo van a tener que explicar. Petro no puede pensar que los medios de comunicación son los fusibles que tiene en Palacio. ‘Ministros, no me sirven, se van. Ustedes que están peleando adentro y están revelando todo, se van’. Pues no puede hacer lo mismo con la prensa, no puede”, agregó.

Finalmente, el mensaje fue a los oyentes: “Este es un ataque contra usted. A usted, el presidente y el Gobierno, no quieren que le digan la verdad. El canal comunicante entre la verdad y los poderosos somos nosotros, los medios de comunicación y por eso nos están pegando. Por eso nos tenemos que proteger y por eso usted nos tiene que proteger”.