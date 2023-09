Presidencia señala a contratista de comunicaciones como responsable de la edición del discurso de Petro en la ONU

La alocución en cuestión tuvo lugar en la mañana del martes 19 de septiembre y durante la transmisión que se hizo a través de las redes sociales oficiales de la Presidencia se escucharon aplausos que no correspondían a lo que estaba sucediendo en ese momento en la Asamblea General en Nueva York.

No le pararon bolas: el incómodo momento que vivió el presidente Petro antes de su discurso ante la Asamblea General de la ONU

Asimismo, en la respuesta compartida a los medios se lee: “Lamentablemente, de manera unilateral, este contratista tomó la decisión de agregar a estos aplausos, sin autorización ni instrucción alguna. La edición no fidedigna de los hechos no hace parte de la política editorial de la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa, y se han tomado los correctivos pertinentes para que no vuelva a suceder”.