El ministro del Interior, Armando Benedetti, había confirmado que, si a más tardar este 1 de junio el Senado no repetía la votación de la consulta popular en la que considera que existió un fraude, el presidente Gustavo Petro podría convocarla por decreto. El jefe de la cartera política confirmó que así será.

“(Efraín) Cepeda no dio ni garantías, ni transparencia, ni tranquilidad. Hoy somos muchos los que consideramos que el Congreso no se pronunció sobre la consulta popular por la cantidad de irregularidades, los fraudes, las trampas y jugaditas. Y también hoy hay huelga porque hay un Congreso que aún no quiere restaurar los derechos laborales de la clase obrera”, afirmó Benedetti.