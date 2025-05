“Atemorizante mensaje de dictadura: el lobo ya empezó a mostrar las orejas”

Miles de personas marcharon el miércoles en Colombia, aunque en menor número del esperado por el presidente Gustavo Petro , en protestas contra el Congreso, que le dijo no a la denominada consulta popular del mandatario, pero sí avanzó en la reforma laboral. Las movilizaciones no fueron tan masivas como esperaba el Ejecutivo e incluso el presidente Gustavo Petro se desmarcó de las mismas . También fueron notorias las imágenes de personas molestas con manifestantes que bloqueaban vías y no permitían el avance de un ciudadano libre.

“Este es el primer paso que da el Gobierno Petro a una dictadura. Gobernar por decreto es propio de los dictadores y usurpar la función de la rama del Poder Legislativo es propio de los dictadores y por supuesto que no lo puede hacer. Y no lo puede hacer porque, de no aceptar el pronunciamiento, acto administrativo o desarrollo del trámite al interior del Senado, tiene la alternativa de recurrir ante la autoridad competente, que para este caso no es otra que el Consejo de Estado”.