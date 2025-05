¿Plaza de Bolívar vacía? “Es que se acabó la logística de buses, refrigerios y otros incentivos”

Miles de personas marcharon el miércoles en Colombia, aunque en menor número del esperado por el presidente Gustavo Petro, en protestas contra el Congreso, que le dijo no a la denominada consulta popular del mandatario, pero sí avanzó en la reforma laboral. Las movilizaciones no fueron tan masivas como esperaba el Ejecutivo, incluso el presidente, Gustavo Petro, se desmarcó de las mismas. También fueron notorias las imágenes de personas molestas con manifestantes que bloqueaban vías y no permitían el avance de un ciudadano libre.