Presidente Gustavo Petro sale en defensa de sus exministros: “Solo quieren la foto de gente presa para ver si ganan las elecciones”

El presidente de la República, Gustavo Petro, salió nuevamente en defensa de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, luego de que este sábado fueran trasladados a los centros de reclusión donde cumplirán la medida de aseguramiento dictada por el Tribunal Superior de Bogotá.

Los exministros de Hacienda y del Interior, respectivamente, fueron cobijados con esta medida por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres (Ungrd) y el Instituto Nacional de Vías (Invías).

El mandatario colombiano, a través de su cuenta en X, se despachó en un extenso mensaje, en donde aseguró que ninguno de los dos exfuncionarios debería estar en la cárcel, ya que ninguna de las partes la había solicitado.

“Así de simple, quieren cárceles para nosotros y luego empezarán con lo que saben hacer. Solo quieren la foto de gente presa para ver si ganan las elecciones. Ya no hay reglas democráticas para ellos. Ya no existe la noción de patria para ellos. Están desesperados por la ansiedad de la codicia”, escribió.

El jefe de Estado aseguró que la decisión de enviar a prisión preventiva a los exfuncionarios está relacionada con las elecciones que se vienen el próximo año y que aprovecharon la vacancia judicial para mantenerlos presos.

“Ni los dos ministros debían estar presos, porque las partes no pidieron cárcel y el juez de garantías no podía extralimitarse por encima de ellos. Pero venía vacancia y la foto. Ni mi hijo, a pesar de sus errores personales, tenía que ser encarcelado, como pedía la fiscal Laborde y su amiga Vicky”, indicó.

Petro aprovechó en su menaje para enviar un mensaje a las asociaciones y gremios económicos del país, quienes le pidieron en los últimos días al presidente de la Corte Constitución, Jorge Enrique Ibáñez, para el estudio del eventual decreto de emergencia económica del Gobierno nacional.

“Aquí, en el caso de los ministros, no piden sesión extraordinaria en medio de la vacancia. Eso extrañamente e inusualmente, lo piden para que ni en un solo día del año entrante, los banqueros y petroleros paguen más impuestos”, señaló el mandatario.

Agregó que están “sedientos de rejas y sangre, mientras los dueños de partes del Estado amasan sus fortunas en el extranjero. No se aguantan otros cuatro años más de progresismo, la codicia no los deja, necesitan rejas, rejo y sangre y, sobre todo, muchísimo dinero del pueblo para sus haciendas que valorizan con carreteras, y de paso se roban los dineros de la contratación”.

Petro reconoció que en su Gobierno ha habido corruptos, pero aseguró, tajantemente, que él mismo los ha sacado y “mostrado los enormes hechos de corrupción fabricados por la oligarquía de cuantía billonaria en salud, Fomag, en Dian, en Polfa, en los carteles de contratación mafiosos que destruimos”.

Aseguró que “nosotros mismos hemos encontrado las redes, cortado sus funciones y entregamos a la justicia las pruebas”. También se refirió a Luz Adriana Camargo, de quien aseguran sería su fiscal de bolsillo.

“Yo propuse una terna a la Fiscalía de personas que no conocía sino por sus hechos, sabía que era un enorme riesgo y preferí la democracia. Aún está por verse si acerté o no. Pero quería una Fiscalía que no persiguiera por razones políticas. En realidad lo que le ha pasado a la Fiscalía en el pasado, atravesó buena parte del poder judicial, algunos de sus integrantes ya no dicen en sus discursos: Estado Social de Derecho. No lo quieren”, aseguró.

Además, manifestó que las tensiones que se han presentado dentro de las mafias del narcotráfico y de la política tienen que ver porque Iván Cepeda, el candidato de la izquierda, encabeza una encuesta de cara a las elecciones.

“Estallaron porque no pueden ver que se ayude al pueblo trabajador, y solo desean el dinero público para ellos, la oligarquía y sus hijos, los subsidios capturados ilícitamente por el hijo de la senadora Cabal, lo muestra como retrato particular de lo que ha sido la generalidad de una clase que odia al pueblo y quiere el Estado para sí y hace leyes para volver más ricos a los ricos”, sentenció el mandatario.